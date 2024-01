Euro de handball masculin 2024 : classement et calendrier, les Bleus qualifiés en demi-finale si...

L'équipe de France s'est ouvert les portes des demi-finales de l'Euro de hand.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'équipe de France de handball. Alors que les Bleus affrontent l'Autriche ce lundi 22 janvier, la qualification pour les demi-finales est quasiment actée pour la bande à Guillaume Gille. Malgré le couac face à la Suisse lors du deuxième match, l'équipe de France est invaincue dans cet Euro et a donc son destin entre les mains. Pour rejoindre les demi-finales dès ce lundi, les scénarios ne sont pas nombreux, il faut soit :

Battre l'Autriche

Faire nul contre l'Autriche et voir l'Allemagne battre la Hongrie dans l'autre match du groupe

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

22 janvier : France - Autriche à 18h

24 janvier : France - Hongrie à 18h

Groupe I

France 6pts

Autriche 4pts

Hongrie 4pts

Allemagne 3pts

Croatie 1pt

Islande 0pt

Groupe II

Danemark 8pts

Suède 6pts

Portugal 4pts

Slovénie 4pts

Norvège 2pts

Pays-Bas 0pt

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :