Euro de handball masculin 2024 : le calendrier des Bleus pour le tour principal

En battant l'Allemagne mardi soir, la France entame le tour principal avec le plein de points.

L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour le tour principal de l'Euro masculin en s'imposant avec la manière lundi soir face à l'Allemagne, pays hôte de la compétition. Une victoire importante qui permet aux Bleus de faire le plein avant le début de ce tour principal et les demi-finales. Quatre matchs attendent désormais la bande à Nikola Karabatic avec la Croatie, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie .

Le premier match face à une vielle connaissance sera très attendu avec des supporters croates présents en masse. "Bien sûr ça va être très difficile, on a vu qu'ils ont beaucoup de supporters, ça va être très chaud mais sur un Euro il n'y a pas de matches faciles, ça va encore être un combat. On a quatre matches, autant de combats pour espérer entrer dans le dernier carré" a expliqué Nikola Karabatic.

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

18 janvier : France - Croatie à 18h

20 janvier : France - Islande à 15h30

22 janvier : France - Autriche à 18h

24 janvier : France - Hongrie à 18h

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :