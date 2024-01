Euro de handball masculin 2024 : les Bleus en demi-finale face à la Suède, quelle date ?

En s'imposant face à l'Autriche, l'équipe de France a rejoint le dernier carré de l'Euro de hand.

En patron ! L'équipe de France de handball s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales du championnats d'Europe ce lundi soir en dominant une vaillante équipe d'Autriche. Accrochés à la mi-temps, les Bleus ont réussi à monter d'un cran pour prendre le dessus et donc se qualifier pour les demi-finales. Assurés même de finir premiers de leur groupe avant le dernier match du tour principal, les Bleus défieront la Suède, deuxième de l'autre groupe, en demi-finale vendredi à Cologne. Un adversaire de taille puisque les Suédois sont tout simplement les tenants du titre.

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

24 janvier : France - Hongrie à 18h

26 janvier : France - Suède à 17h45

Groupe I

France 8pts

Allemagne 5pts

Hongrie 4pts

Autriche 4pts

Islande 2pts

Croatie 1pt

Groupe II

Danemark 8pts

Suède 6pts

Slovénie 4pts

Portugal 4pts

Norvège 2pts

Pays-Bas 0pt

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :