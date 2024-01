Euro de handball masculin 2024 : les Bleus qualifiés pour le tour principal si...

Les Bleus affrontent l'Allemagne ce mardi et espère se qualifier pour le tour principal.

Jour de match pour les Bleus à l'Euro masculin de handball et quel match ! Après avoir largement dominé la Macédoine du Nord puis en se prenant les pieds dans le tapis face à la Suisse, les Bleus terminent ce premier tour face au pays hôte, l'Allemagne. Dans un stade totalement acquis à la cause des Allemands, les Français devront faire preuve d'une extrême solidité pour ne pas sombrer et se mettre en danger.

Plusieurs scénarios existent avant cette rencontre. Si les Bleus s'imposent, les Bleus sont qualifiés pour le tour principal et terminent même à la première place du groupe. En cas de match nul, la France sera deuxième du groupe et pourrait être en difficulté lors du tour principal. En cas de défaite, il faudrait que la Suisse ne batte pas la Macédoine du Nord dans le même temps, ou alors qu'elle s'impose tout en gardant une différence de buts générale inférieure à celle des Français. Ces derniers ont de la marge puisque le différentiel est pour l'heure de +23 en leur faveur (+10 contre -13).

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

16 janvier : France - Allemagne

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :