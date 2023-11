Top 14 : Toulouse chez le leader, trois chocs de haut de tableau ! Programme et classement

La 5e journée du Top 14 propose un beau programme, avec les six équipes les mieux classées qui vont s'affronter ce week-end. Présentation de toutes les affiches.

Le Top 14 a repris ses droits le week-end dernier, et nous a déjà offert quelques matches renversants, pour aider les fans comme les internationaux français à tourner la page de la Coupe du Monde. Cette semaine, la 5e journée du championnat s'ouvre samedi à 15h avec le déplacement des doubles champions d'Europe rochelais à Oyonnax. Deux équipes qui doivent se relancer : La Rochelle reste sur deux défaites consécutives, tandis qu'Oyonnax a perdu ses trois derniers matches.

Perpignan en quête d'une victoire

A 17h, Clermont, défait à Lyon la semaine dernière (41-22), accueille Bayonne. Perpignan, bon dernier, reçoit Toulon dans le même temps. L'USAP n'a marqué aucun point en quatre journées, et est la seule équipe encore en quête d'une première victoire cette saison. Toujours à la même heure, Bordeaux-Bègles accueille Montpellier, battu de justesse à domicile par le Racing le week-end dernier (16-19). L'UBB pourra certainement compter sur le retour de trois internationaux français : Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu et Yoram Moefana ont repris l'entraînement cette semaine avec leur club. De quoi regarnir des lignes arrières décimées pendant le Mondial, et se remettre la tête à l'endroit après une défaite frustrante dans les dernières minutes à Toulouse (29-22).

Trois chocs en haut du classement

Toutes les équipes du top 6 se rencontrent ce week-end. Le dernier match de 17h verra s'affronter le Stade Français et Castres, respectivement 4e et 2e. Puis à 21h, le Racing 92, qui affiche de grandes ambitions cette saison et pointe à la 3e place, reçoit le LOU, 6e du championnat. Enfin, dimanche à la même heure, le champion en titre se déplace sur la pelouse du leader, deux équipes qui restent sur trois victoires de rang. Le Stade Toulousain, qui est 5e et a déjà retrouvé une partie de ses mondialistes, va à Pau, surprenant premier du Top 14 et qui a encore été très performant à Perpignan le week-end dernier (24-39).

