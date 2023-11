Top 14 : Toulouse reçoit Clermont, un choc Racing - La Rochelle ! Programme et classement

Plusieurs chocs de haut de tableau cette semaine, mais aussi les alléchants Toulouse - Clermont et Racing - La Rochelle. Le programme complet.

En ouverture de cette huitième journée de Top 14, Toulon reçoit Castres, samedi à 15h, pour un match entre deux équipes du haut de tableau. Les Toulonnais, cinquièmes, restent sur deux succès prestigieux contre le Racing (31-26) et à Clermont (27-30). Les Castrais sont troisièmes et ont eux aussi gagné leurs deux derniers matches, à domicile contre Oyonnax (39-11) et Toulouse (31-23).

Dans le multirugby de 17h samedi, au programme : Bordeaux-Bègles - Perpignan, Bayonne - Lyon, Montpellier - Oyonnax et Pau - Stade Français. Montpellier, qui a transformé son staff avec l'arrivée de Patrice Collazo notamment, joue gros : le club est dernier du championnat avec une victoire pour six défaites. La réception d'un adversaire a priori inférieur, Oyonnax qui est onzième, est l'opportunité idéale pour se relancer. A l'autre extrémité du classement, le Stade Français voudra garder son fauteuil de leader en gagnant à Pau, surprenant quatrième qui n'a qu'un point de moins.

Samedi soir, duel prestigieux entre le Stade Toulousain et Clermont. Les deux équipes sont en milieu de tableau et ont pour l'instant du mal à enchaîner, alternant les victoires et les défaites. Enfin, dimanche à 21h, le Racing 92 accueille La Rochelle. Les Rochelais remontent au classement et ont gagné le derby contre Bordeaux-Bègles le week-end dernier (25-21), comme le Racing, deuxième, qui l'a emporté sur la pelouse du Stade Français (9-13) et est désormais à égalité de points avec le leader.

