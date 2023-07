Classement ATP : Carlos Alcaraz assoit sa domination

Avec son titre à Wimbledon, Carlos Alcaraz s'est installé plus que jamais en tant que numéro 1 mondial.

Carlos Alcaraz remporte son deuxième Grand Chelem et premier Wimbledon devant Novak Djokovic. Proches au classement, l'Espagnol s'est détaché grâce à ce succès. Il comptabilise désormais presque 1 000 points d'avance sur le Serbe définitivement relégué au rôle de dauphin. Daniil Medvedev reste 3e mondial, mais en se hissant dans le dernier carré, il s'est assuré de rester dans cette position quelques temps. Jannik Sinner (8e), Andrey Rublev (7e), Holger Rune (6e), Stefanos Tsitsipas (5e) et Casper Ruud (4e) ont tous repris des points et gardés leur classement.

D'ailleurs, l'ensemble du circuit a grapillé des points en raison des ceux non-attribués par Wimbledon en 2022. Matteo Berrettini retrouve ainsi une place de tête de série (32e). Quart de finaliste à Londres, Christopher Eubanks le précède à la 31e place. Egalement en quart, Roman Safiullin a fait un bon de 49 places (43e). Stanislas Wawrinka remonte à la 74e place mondiale tandis qu'Andy Murray redescend à la 41e. Avec ses belles performances, le Français Quentin Halys a gagné 14 places (65e). C'est le seul tricolore qui a vraiment réussi à connaître une progression dans ce classement ATP.

Quel est le classement ATP ?

Carlos Alcaraz a retrouvé la place de numéro 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Avec sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz a repris la tête du classement ATP de la Race. Il devance Novak Djokovic.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.