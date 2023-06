Classement ATP : Djokovic retrouve son trône, Nadal hors du top 100

En s'imposant à Roland-Garros, Novak Djokovic a récupéré sa place de numéro 1 mondial.

En plus de remporter son 23e Grand Chelem, Novak Djokovic avait pour but de retrouver sa place de numéro 1 mondial ce lundi 12 juin. Le Serbe possède désormais 420 points d'avance sur son rival Carlos Alcaraz et 1495 sur Daniil Medvedev, éliminé dès l'entame de ce Roland-Garros. Holger Rune (6e), Andrey Rublev (7e), Taylor Fritz (8e) et Jannik Sinner (9e) ne bougent pas alors que Casper Ruud conserve sa 4e place d'un rien face à Stefanos Tsitsipas.

En perdant les 2000 points de son sacre, Rafael Nadal est désormais hors du top 100 du classement ATP. Un évènement historique puisque il quitte cette zone pour la première fois depuis plus de 20 ans (20 avril 2003). Voici les principales progressions de ce classement. Tommy Paul (16e, +1 place), Lorenzo Musetti (17e, +1), Francisco Cerundolo (20e, +3), Jan-Lennard Struff (24e, +4), Yoshihito Nishioka (27e, +6), Nicolas Jarry (30e, +5), Tomas Martin Etcheverry (32e, +17), Yannick Hanfmann (53e, +12), Zhizhen Zhang (56e, +15), Juan Pablo Varillas (61e, +33), Max Purcell (63e, +5), Luca Van Assche (69e, +13), Matteo Arnaldi (72e, +34), Christopher O'Connell (74e, +3), Sebastian Ofner (81e, +37) et Aleksandar Vukic (91e, +6)

Quel est le classement ATP ?

Carlos Alcaraz a perdu la place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

En remportant Roland-Garros, Novak Djokovic domine le classement ATP de la Race.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.