Classement ATP : Fritz 7e, Gasquet redevient n°1 français

Malgré sa défaite en demi-finale de Dallas dimanche 12 février contre la surprise Yibing Wu, Taylor Fritz grimpe à la 7e place du classement ATP. Richard Gasquet est lui redevenu numéro 1 français.

Taylor Fritz continue de gravir les échelons. Avec sa demi-finale à Dallas dimanche 12 février, l'Américain poursuit sa progression et obtient le meilleur classement de sa carrière. Il dépasse ainsi le Canadien Félix Auger-Aliassime et fonce sur Rafael Nadal, 6e mondial.

A 36 ans, Richard Gasquet récupère la place de numéro 1 français en se positionnant à la 45e place. Benjamin Bonzi perd en effet six places au classement mondial. Constant Lestienne chute du top 50 et Adrian Mannarino revient dans le top 60, désormais 59e. L'une des plus grandes satisfactions chez les bleus est Quentin Halys qui a gagné 8 places (62e).

Enfin la surprise Yibing Wu a été récompensé de son titre à Dallas en atteignant la 58e place mondial. Ce joueur Chinois était déjà le premier de son pays à atteindre une finale depuis le début de l'ère Open (1968). Mais il a fait encore mieux en remportant donc le tournoi et en battant successivement le nouveau 7e mondial Taylor Fritz et le vétéran John Isner.

Quel est le classement ATP ?

Depuis le lundi 30 janvier 2023, le Serbe Novak Djokovic est le nouveau numéro 1 mondial devant l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race est dominé par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.