Classement ATP : Medvedev continue sa moisson, Van Assche aux portes du top 100

Danil Medvedev a définitivement retrouvé le sourire en enchaînant un 3e titre d'affilée et en venant à bout de Novak Djokovic au tournoi de Dubai. Le Français Luca Van Assche avec son titre au challenger de Pau s'est rapproché du top 100.

Imbattable ? Ou presque ... Danil Medvedev a mis fin à la folle série de Novak Djokovic en demi-finale de Dubai vendredi 3 mars qui n'avait pas perdu depuis ses 15 matchs disputés en 2023. Il est devenu l'une des rares personnes à avoir battu au moins à cinq reprises le Serbe en carrière. Le Russe s'est ensuite imposé en finale face à Rublev pour soulever son 3e titre en 3 semaines. A Indian Wells qui commence le 8 mars, il sera difficile de battre le nouveau 6e mondial qui détient dorénavant 14 victoires de rang.

Dans le top 10, Holger Rune est monté 8e aux dépens de Rafael Nadal qui va encore descendre (9e). Alexander Zverev retrouve peu à peu son niveau. Grâce à sa probante demi-finale de Dubai, l'Allemand est remonté à la 14e place mondiale. Alex de Minaur et Tommy Paul se sont tous les deux immiscés dans le top 20 en montant de 4 places chacun. Le Chilien Nicolas Jarry est l'une des plus belles progression de ce classement ATP avec 35 places gagnés après son titre à Santiago.

Chez les Français aussi il y a du positif avec Ugo Humbert qui est dorénavant 77e après sa défaite au challenger de Pau (auparavant 89e). Un échec qui a profité à Luca Van Assche qui a été plus fort dans ce tournoi et qui s'est imposé devant son compatriote. Le jeune joueur a grapillé 39 places (110e) et s'est positionné juste devant son ami (111e) Arthur Fils.

Quel est le classement ATP ?

Depuis le lundi 30 janvier 2023, le Serbe Novak Djokovic est le nouveau numéro 1 mondial devant l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race est dominé par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.