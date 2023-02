Classement ATP : Taylor Fritz dans le top 5, Nadal continue de chuter

Taylor Fritz a intégré pour la première fois de sa carrière le top 5 mondial. C'est une première pour un Américain depuis Andy Roddick en 2009.

Le top 10 mondial masculin est en train de basculer. Taylor Fritz qui s'est imposé au tournoi de Delray Beach le 19 février dernier a réussi pour la première fois de sa carrière à s'immiscer dans le top 5 mondial. C'est une première pour un joueur provenant des Etats-Unis depuis l'année 2009. A l'époque, c'était Andy Roddick. Certes acquise, cette 5e place sera difficile à défendre pour le Californien. Le natif de San Diego est par exemple le tenant du titre à Indian Wells et il devra dès la semaine prochaine (6-19 mars) défendre ses points accumulés en 2022. De plus Taylor Fritz n'a que 3660 points. Hubert Hurkacz, à la 10e place en a de son côté 3065. Les écarts sont petits et l'actuel numéro 5 mondial, pourrait déjà très bientôt redescendre de son piédestal.

Le plus gros changement dans ce top 10 mondial est la 8e place de Rafael Nadal qui perd deux places. La légende du tennis est très proche de quitter le top 10. Il doit de plus réitérer sa performance de l'an passée à Indian Wells à savoir une finale. Sa descente est vraisemblablement imminente.

Avec sa victoire en finale de Rio sur le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, Cameron Norrie n'a pris qu'une place au classement en se hissant à la 12e place mondial. Benjamin Bonzi, finaliste malheureux à Marseille est remonté à la 45e et ne pointe désormais qu'à deux places de Richard Gasquet, numéro 1 français. Andy Murray, le vaillant vétéran est tout proche de revenir dans le top 50. Il s'est incliné en finale contre Danil Medvedev, mais le Britannique a gagné 18 places (52e).

Quel est le classement ATP ?

Depuis le lundi 30 janvier 2023, le Serbe Novak Djokovic est le nouveau numéro 1 mondial devant l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race est dominé par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.