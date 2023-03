Coupe d'Europe de rugby : heure, chaîne TV... Le programme des 8e

Les premiers huitièmes de finale de la Coupe des Champions vont se jouer ce week-end avec trois équipes françaises encore en lice. Découvrez le programme.

La phase finale de la Champions Cup débute ce vendredi 31 mars avec deux équipes britanniques, le Leicester Tigers et Edinburgh. Le samedi 2 avril d'autres clubs vont entrer en lice avec les Sharks contre le Munster, les Stormers et les Harlequins, le Leinster et Ulsters ou encore le Stade Rochelais face au Gloucester. Le Stade rochelais part favori puisque la campagne européenne du club français a été très réussie. Les Rochelais ont terminé premier du groupe B en ne perdant aucun match.

C'est aussi le cas du Stade toulousain qui a fini deuxième en raison du nombre de points marqués. Les Toulousains joueront dimanche à domicile contre les Bulls. Ils partent avec un avantage certain d'autant que les stars de l'équipe du Top 14 sont revenus (Ramos, Dupont, Ntamack...). Dimanche toujours, il y a Montpellier en ballotage moins favorable. Les Héraultais se déplaceront sur la pelouse du Sandy Park de l'Exeter Chiefs qui avait fini deuxième du groupe A.

Toutes les rencontres des 1/8e de finale de la Champions Cup sont diffusés en intégralité sur beIN Sports. Les matchs du Stade Rochelais contre Gloucester et du Stade Toulousain face aux Bulls sont également retransmis sur France TV.

Trois équipes françaises vont concourir en huitième de finale de la Coupe d'Europe de rugby 2023 prévu du 31 mars au 2 avril. Parmi elles il y a le Stade Rochelais, Montpellier et le leader du Top 14, le Stade Toulousain.

Vendredi 31 mars

Leicester Tigers - Edinburgh Rugby, Mattioli Woods Welford Road (21 heures)

Samedi 1er avril

Cell C Sharks - Munster Rugby, Hollywoodbets Kings Park (12h30, 13h30 en France)

DHL Stormers - Harlequins, DHL Stadium (15 heures, 16h en France)

Leinster Rugby - Ulster Rugby, Aviva Stadium (18h30)

Stade Rochelais - Gloucester Rugby, Stade Marcel Deflandre (18h30 sur France TV)

Dimanche 2 avril

Exeter Chiefs - Montpellier Hérault Rugby , Sandy Park (13h30)

, Sandy Park (13h30) Saracens - Ospreys, StoneX Stadium (16 heures)

Stade Toulousain - Vodacom Bulls, Le Stadium (16 heures sur France TV)

Quels sont les résultats de la Coupe d'Europe de rugby ?

Découvrez tous les résultats de la journée de Coupe d'Europe de rugby

VENDREDI 20 JANVIER

Poule A

Lyon - Blue Bulls (31-7)

- Blue Bulls (31-7) Poule B

Leicester - Ospreys (26-27)

SAMEDI 21 JANVIER

Poule A

Harlequins - Sharks (39-29)

Leinster - Racing 92 (36-10)

(36-10) Bordeaux-Bègles - Gloucester (17-26)

- Gloucester (17-26) Exeter - Castres (40-3)

(40-3) Poule B

Northampton - La Rochelle (13-31)

(13-31) Stormers - Clermont (30-16)

(30-16) Ulster - Sales (22-11)

DIMANCHE 22 JANVIER

Poule A

Edimbourg - Saracens (20-14)

Poule B

Montpellier - London Irish 21-21)

- London Irish 21-21) Toulouse - Munster (20-16)

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby se déroule entre le 31 mars et le 1er / 2 avril.

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023, Aviva Stadium, Dublin

Voici le classement des deux poules de la Coupe d'Europe de rugby. Les huit premiers de chaque poule vont se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Poule A

1 Leinster 20 4 4 0 0 4 +150 2 Exeter 16 4 3 0 1 4 +71 3 Sharks 15 4 3 0 1 3 +30 4 Saracens 15 4 3 0 1 3 +26 5 Edimbourg 15 4 3 0 1 3 +26 6 Harlequins 12 4 2 0 2 4 +5 7 Blue Bulls 10 4 2 0 2 2 -37 8 Gloucester 9 4 2 0 2 1 -78 9 Lyon 8 4 1 0 3 4 -10 10 Racing 92 5 4 1 0 3 1 -61 11 Bordeaux-Bègles 2 4 0 0 4 2 -46 12 Castres 0 4 0 0 4 0 -76

Poule B

1 La Rochelle 18 4 4 0 0 2 +63 2 Toulouse 17 4 4 0 0 1 +57 3 Stormers 15 4 3 0 1 3 +38 4 Leicester 14 4 3 0 1 2 +27 5 Ospreys 14 4 3 0 1 2 +12 6 Munster 10 4 2 0 2 2 +6 7 Montpellier 9 4 1 1 2 3 -12 8 Ulster 7 4 1 0 3 3 -39 9 Clermont 6 4 1 0 3 2 -26 10 Sale 5 4 1 0 3 1 -20 11 London Irish 3 4 0 1 3 1 -39 12 Northampton 1 4 0 0 4 1 -67

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le détail du palmarès depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996 :