Coupe d'Europe de rugby : le programme TV des demi-finales de Toulouse et La Rochelle

La Rochelle et Toulouse disputent les demi-finales de la Champions cup ce week-end, découvrez le programme complet.

Place au dernier carré de la Champions Cup ce samedi 29 et dimanche 30 avril avec les demi-finales qui sont au programme. Comme très souvent, la France est très bien représentée avec deux équipes. Toulouse, qui a réalisé un très beau parcours sans avoir une très grosse rivalité, devra se retrousser les manches pour battre la province du Leinster, en Irlande. "On est prêt à répondre présent. On s'est beaucoup amélioré par rapport à l'an dernier ", a déclaré le pilier du Leinster Andrew Porter.

Pour La Rochelle, champion d'Europe en titre, ce sera l'occasion de disputer une troisième finale en trois ans. Un exploit déjà réalisé à deux reprises par Toulouse entre 2003 et 2005 et surtout le Toulon de Jonhny Wilkinson de 2013 à 2015 qui avait remporté les trois finales. Pour cette demi-finale, les Rochelais affronteront les Anglais d'Exteter, une équipe toujours assez régulière en Coupe et en championnat (actuellement 6e en Angleterre).

Toutes les demi-finales de la Champions Cup sont diffusées en intégralité sur beIN Sports. Les matchs du Stade Rochelais et du Stade Toulousain seront également retransmis sur France TV.

Deux équipes françaises sont en demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby 2023. Les rencontres sont prévues le 29 avril avec La Rochelle et le Stade Toulousain.

Samedi 29 avril : Leinster (IRL) - Toulouse - Sharks (AFS), à Dublin à 15h

- Sharks (AFS), à Dublin à 15h Dimanche 30 avril : Exeter (ANG) - La Rochelle - Saracens (ANG), au stade Sandy Park (Exeter) à 16h

Les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby se dérouleront le week-end du 28-29 avril. Chaque club espère participer à la finale le samedi 20 mai.

Demi-finales : 28/29 avril 2023

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023, Aviva Stadium, Dublin

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le détail du palmarès depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996 :