18:20 - Le fratricide Yates, le résumé de la 1ère étape

La foule venu nombreuse a certainement cru voir double quand elle vit débouler dans les rues de Bilbao deux silhouettes quasi identiques, que seules leur maillot respectif distinguait. Là au milieu du tumulte, les jumeaux Yates avaient résisté à leurs poursuivants pour s'offrir un final fratricide, un duel digne d'une tragédie de l'ancien temps. Pas question d'arrangements entre les deux champions mais un duel honorable où aucune attaque ne fut finalement nécessaire, le cadet Adam parvenant à décramponner son aîné Simon dans les 500 derniers mètres pour s'offrir une première victoire sur le Tour de France et endosser le maillot jaune, tunique qu'il avait déjà eu l'honneur de porter quatre jours en 2020. Ce succès, le Britannique le doit à sa ténacité mais aussi et surtout à son leader Tadej Pogacar.

Quelques minutes plus tôt, au sommet de la côte de Pyke où UAE Emirates a fait voler en éclat la concurrence, le Slovène avait fait signe à son lieutenant de s'échapper, lui faisant comprendre qu'il ferait le nécessaire pour créer la cassure. Il ne se fit pas prier et fila à l'anglaise, emportant sur son porte-bagage son frère Simon. Le duo allait s'entendre et résister aux rares poursuivants et au train de la Jumbo-Visma, tout juste reformé après avoir déraillé. Car avant que le lauréat de la Classica San Sebastian en 2015 ne lève les bras et franchissent la ligne dans une posture quasi christique, la formation émirati avait pris soin de marquer son territoire.

Si la journée commença classiquement par une échappée de cinq hommes dont Simon Guglielmi, qui fêtait à l'avant son 26e anniversaire, et Valentin Ferron qui découvrait de belle manière la Grande Boucle, elle fut bousculée à 50 kilomètres de l'arrivée quand tout le monde se regroupa. Le peloton qui n'avait jamais desserré la bride (l'écart avec les fuyards n'excéda jamais plus de 3 minutes, ndlr), se mit en branle. Dans la côte de Vivero, Pogacar demandait à Bjerg de durcir l'allure. Au sprint, le Danois se charge de mettre tout le monde en tension. Conscients que d'autres batailles plus favorables les attendaient, les sprinteurs se relevèrent pour finir à leur rythme et assister à distance au combat qui s'annonçait. Dans la dernière difficulté, les UAE Emirates en remettaient une couche et cette fois Pogacar s'isola avec Vingegaard, vissé à sa roue, et Victor Lafay, invité surprise dans ce duel de favoris. Le coureur de la Cofidis se paya le luxe d'attaquer avant de se rasseoir. Le double vainqueur chatouilla son rival et bourreau de 2023 qui refusa d'entrer dans son jeu, estimant qu'il valait mieux ne pas se dévoiler si tôt. En bon glouton qui se respecte, il prit un malin plaisir à passer en tête de la dernière difficulté avant d'envoyer son lieutenant à la victoire, puis de régler le groupe des poursuivants, levant les bras sur la ligne comme s'il avait lui-même gagné. En un sens, c'était le cas. Arrivé escorté de l'incertitude de deux mois sans compétition, après une fracture au poignet consécutive à une chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le Slovène a montré qu'il était en pleine possession de ses moyens.

Comme Thibaut Pinot. Incapable d'accrocher la roue de Pogacar dans la montée, le Franc-Comtois a su se glisser dans le bon groupe, tout comme David Gaudu et d'autres outsiders (Skjelmose, Landa, Hindey, Woods). Libéré pour sa dernière saison professionnelle, le 5e du dernier Giro est heureux sur son vélo et ça se sent à l'image de son sprint pour finir 4e du jour. D'autres ont été moins en vue. Prétendant à la victoire d'étape, Julian Alaphilippe n'a pas eu les jambes pour se mêler à la lutte et a terminé à un troisième échelon de la course, avec van der Poel, Bardet, Bernal, Pidcock, Martin ou Bilbao. D'autres encore ont eu moins de chance. Dans la descente de la côte de Vivero, Enric Mas a lourdement chuté et a été contraint d'abandonner. Emporté par l'Espagnol, Richard Carapaz a mis de longues minutes avant de se relever mais a serré les dents pour remonter en selle et finir la rotule gauche en sang, à 15'34'', ses ambitions aussi abîmées que son articulation. Loin, très loin de la joie d'Adam Yates et de l'équipe UAE Emirates qui a donné le ton de cette 110e édition.