17:53 - Hindley : "Ce n'était pas vraiment prévu"

"Ça surprend sans doute beaucoup de monde (que je porte le maillot jaune). Mais je suis très heureux de porter ce maillot magnifique. Ce n'était pas vraiment prévu (d'être à l'avant) mais je me sentais bien. Donc je suis parti dans l'échappée. Et j'ai essayé de mettre le plus de temps possible entre moi et les autres leaders. Et de toute façon je voulais la victoire d'étape. Le maillot jaune en plus, c'est un rêve" a expliqué l'Australien.