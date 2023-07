Premier jour de repos ce lundi 10 juillet sur les routes du Tour de France avant une deuxième semaine agitée.

"J'aurais préféré gagner du temps qu’en perdre sur Tadej Pogacar , mais je suis venu sur le Tour en sachant que la première semaine me correspondait moins que les deux suivantes", a expliqué Vingegaard. "Alors me retrouver avec le Maillot Jaune pour la première journée de repos, c’est très satisfaisant pour moi. Je me suis senti plutôt bien, même si apparemment Tadej a encore été un peu mieux que moi. Aujourd’hui, nous ne cherchions pas à aller gagner l’étape, nous avons simplement contrôlé pour que l’écart ne soit pas de 40 minutes. Je suis impatient d’être dans les Alpes."

Classement du Tour de France

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

