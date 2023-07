18:10 - Le résumé de l'étape

Carlos Rodriguez remporte une course très mouvementée à Morzine. Le début d'étape a été marqué par une énorme chute collective qui a poussé les organisateurs à neutraliser la course. Pedrero et Meintjes sont contraints d'abandonner. Une trentaine de minutes plus tard, Christian Prudhomme donne un deuxième départ réel. Dans un premier temps, les coureurs vont se regarder. Une échappée avec Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot va se dessiner mais l'équipe Jumbo-Visma va très vite prendre les commandes du peloton pour maintenir l'échappée à portée. Mais dans cette journée galère, Romain Bardet va chuter dans une descente et a dû abandonner. Il fera partie des sept abandons de cette terrible étape. Le groupe de tête sera repris, petit à petit, par le TGV Jumbo-Visma. Le groupe maillot jaune devient le groupe de leaders au moment de l'ascension du col de la Ramaz. C'est à partir de ce moment que les dégâts parmi les leaders vont intervenir. Tom Pidcock souffre et sera lâché. Le col de Joux Plane va être encore plus dévastateur. Hindley, Gaudu, Martin ou Gall tombent au compte-gouttes et laisse Vingegaard face à Pogacar et Yates. Ce deux contre un va profiter au Slovène qui lâche une première banderille. Mais le Danois est solide et reste longtemps à une vingtaine de mètres de Pogacar. Avant d'arriver au sommet de Joux Plane, Jonas Vingegaard fait son effort et arrive à recoller. Pogacar tente alors d'aller chercher les bonifications mais se fait ralentir par les motos. Ce dernier se fera finalement surprendre et Vingegaard arrachera les trois secondes de bonifications. Dans la descente Carlos Rodriguez fait son retour et lâche même les deux leaders du classement général pour aller s'imposer en solitaire à Morzine devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui conserve son maillot jaune avec 10" d'avance.