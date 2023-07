Au terme d'un contre la montre exigeant, le maillot jaune Jonas Vingegaard assomme ce Tour de France 2023 en remportant la 16e étape ce mardi 18 juillet.

"On a finalement une victoire d'étape, c'est incroyable, fou ce que Vingegaard a fait. Je ne pensais pas que c'était possible de creuser autant, tant mieux. Je suis le meilleur des gens normaux (rires) ! On doit rester calme et concentré jusqu'à Paris" a lancé Wout van Aert à l'arrivée.

Classement du Tour de France

Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023