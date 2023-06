Tour de France 2023 : sans Roglic, Evenepoel, Démare... Voici la liste des engagés

La Jumbo avec Vingegaard, Van Aert et Laporte

Lundi 26 juin, 15h00. Sans surprise, Jonas Vingegaard figure parmi les huit coureurs de la Jumbo-Visma pour ce Tour de France 2023 qui commencera le 1er juillet. Le tenant du titre sera quasiment entouré des mêmes hommes pour cette édition 2023. Dans la composition néerlandaise on retrouve par exemple le maillot vert 2022 Wout Van Aert, le tricolore Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Sepp Kuss et Dylan van Baarle tout juste sacré champion des Pays-Bas sur route. L'équipe aurait pu compter sur Steven Kruijswijk. Mais le coureur néerlandais s'est fracturé la clavicule et le bassin sur le Dauphiné.

Madouas champion de France ! Lundi 26 juin, 12h00. Le maillot de champion de France appartient désormais au coureur de la Groupama-FDJ Valentin Madouas. C'est la première fois que le tricolore obtient ce maillot qu'il gardera un an. Il le portera lors de sa quatrième participation au Tour de France 2023. Il est allé chercher la victoire en solitaire ne faiblissant pas dans la dernière montée avec des portions de 19%. Au cours de la course, il a aussi profité du travail de son équipe qui l'a poussé à récupérer cette distinction. "Je veux déjà remercier tous mes coéquipiers, le staff, les mécaniciens... C'est moi qui vais porter le maillot durant toute une année, mais c'est vraiment grâce à eux. Tout le monde a fait un travail magnifique", a été reconnaissant Valentin Madouas. Valentin Madouas a préparé sa course avec beaucoup d'aplomb. Son succès n'est pas un hasard. "C’était le rêve d’une carrière. Je m’étais mis la pression pendant trois-quatre semaines, j’ai été hyper sérieux, j’ai fait attention à tout, j’ai bien travaillé à la maison. Ça répondait bien, je savais que j’allais être prêt. J’avais dit à ma famille et mes amis de venir à Cassel, je le sentais", a reconnu le nouveau champion de France. Son père Laurent qui a déjà été médaillé de bronze aux Championnats de France 1995 a témoigné de son enchantement. "En termes d'émotions, ce que je ressens est indescriptible. J'espérais sincèrement qu'un jour il puisse connaître la joie de devenir champion de France". C'est chose faite. Il sera maintenant observé sur le Tour de France. Il pourrait à l'issue des trois semaines s'illustrer et pourquoi pas gagner une victoire d'étape ?

Pas de Froome sur le Tour ! Vendredi 23 juin, 16h. La formation Israel-Premier Tech a entrepris un choix qui était imprévisible. Le coureur britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur sur le Tour de France n'a pas été sélectionné par son équipe qui l'a annoncé dans un communiqué ce matin. "Ce fut une décision difficile de choisir notre équipe pour le Tour de France de cette année, mais nous pensons avoir sélectionné les huit coureurs les mieux adaptés pour atteindre nos objectifs de performance. Nous n'avons malheureusement pas pu sélectionner tout le monde", a expliqué Kjell Carlstöm, le manager général d'Israel-Premier Tech. Le principal intéressé a déjà exprimé sa peine de ne pas participer à la Grande Boucle qui est pourtant la course qu'il avait coché sur son calendrier. "Je suis évidemment déçu de la décision. Le Tour de France occupe une place incroyablement spéciale dans mon cœur. Je respecte la décision de l'équipe et je vais prendre du temps avant de me concentrer sur mes objectifs de fin de saison et de revenir sur le Tour de France en 2024", a répondu Christopher Froome à GCN. Le natif de Nairobi aurait à priori été informé de sa mise à l'écart la semaine dernière. Michael Woods, Guillaume Boivin, Hugo Houle, Simon Clarke, Nick Schultz, Dylan Teuns, Corbin Strong et Krists Neilands seront donc les huit coureurs représentant l'équipe Israel-Premier Tech.

"Je veux peser sur le Tour", Bardet Vendredi 23 juin, 15h00. Pour la première fois depuis 1988, le Puy-de-Dôme (Auvergne) sera emprunté par le peloton du Tour de France au plus grand plaisir du local Romain Bardet. "C'est l'occasion d'une vie d'arriver chez soi sur le Puy de Dôme qu'on n'a jamais grimpé quasiment. On s'en rappellera encore dans 20 ans. Je ne m'imaginais pas ne pas y être. Il n'y aura pas encore dix Tours de France devant moi", a avoué le Brivadois en octobre 2022. Ce parcours correspond parfaitement à ses ambitions qui ne sont pas moindres cette saison. Et pour cette édition, il sera épaulé dans la DSM par Chris Hamilton, Matthew Dinham et Kevin Vermaerke. Sam Welsford se chargera du sprint avec Nils Eekhoff, John Degenkolb et Alex Edmonso en lanceurs. Le tricolore "veux peser sur le Tour, au classement général ou avec les victoires, on verra", a-t-il détaillé après le Tour de Suisse. Sur le plan psychologique, il devra récupérer comme l'ensemble des coureurs. Le Tour de Suisse a été frappé par un drame il y a quelques jours, celui de la mort de Gino Mäder. "Même si c'est très difficile, je veux oublier et me recentrer sur ma famille avant le Tour, qui est toujours le paroxysme de la tension et des chutes. C'est important de tourner la page car le climat a été très lourd", a reconnu le 2e de la "grande boucle" 2016.

Groupama-FDJ, DSM et Bora-Hansgrohe dévoilent leur équipe Jeudi 22 juin, 12h00. L'équipe Bora-Hansgrohe a décidé de se passer de Sam Bennett sur ce Tour de France 2023. La direction a préféré miser sur le sprinteur irlandais Jordi Meeus qui sera suppléé par les lanceurs Danny Van Poppel et Marco Haller. La formation allemande sera sur plusieurs fronts durant la "grande boucle". Bora-Hansgrohe aura pour représentant au classement général Jai Hindley. Je m'attends à ce que ce soit une bataille pour le général dès le premier jour. Je pense qu'il vaut mieux être à 100% dès le premier jour, plutôt que d'essayer d'améliorer sa forme pendant la course. Pour un coureur comme moi, c'est un très bon parcours. Il y a beaucoup de montagne et après une première semaine difficile, le général sera déjà décanté. J'étais super excité quand j'ai vu le parcours et j'ai vraiment hâte d'y être", a détaillé le coureur australien qui aura comme coéquipiers de luxe Emmanuel Buchmann, 4e du Tour de France 2019. Il pourra aussi compter sur Bob Jungels et Nils Politt. La Groupama-FDJ elle se présentera donc sans Arnaud Démarre. Marc Madiot fera confiance à David Gaudu, Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Stefan Küng, Kevin Geniets, Olivier Le Gac, Quentin Pacher et Lars Van der Berg. Le dernier cité est l'une des surprises de cette composition. Le Néerlandais a été pris aux dépens de l'Australien Michael Storer. Thibaut Pinot participera à son dernier Tour. Il sera un coéquipier précieux pour David Gaudu qui a terminé 4e l'an passé. Le Franc-Comtois est de plus a 33 ans encore un coureur aguerri. Il a grapillé le maillot du meilleur grimpeur cette saison sur le Giro et a terminé à la 5e place.

Uno-X, première équipe à dévoiler sa composition ! Mardi 20 juin, 15h00. Le Tour de France se rapproche à grand pas et débutera le 1er juillet prochain. Les équipes vont commencer à dévoiler les compositions d'équipe. Aujourd'hui, c'est la formation Uno-X Pro qui a divulgué la sienne. On retrouve dans cette équipe norvégienne essentiellement des coureurs norvégiens et danois. Il y a le sprinteur Alexander Kristoff, Tobias H. Johannessen, Torstein Træen, Rasmus F. Tiller, Søren Wærenskjold, Jonas Gregaard, Jonas Abrahamsen et Anthon Charmi.



Alexander Kristoff (NOR) ????????

Tobias H. Johannessen (NOR) ????????

Torstein Træen (NOR) ????????

Rasmus F. Tiller (NOR) ????????

Søren Wærenskjold (NOR) ????????

Jonas Gregaard W. (DEN) ????????

Jonas Abrahamsen (NOR) ????????

Cette équipe qui a été invitée par l'organisateur du Tour de France est la première à présenter son effectif. Uno-X Pro va participer pour la première fois à un grand Tour. La présence d'une formation scandinave sur cette édition est également une nouveauté. "Nous l’avons fait. N’arrêtez jamais de rêver les gars. Tout est possible. Vive le Tour", s'était réjouit le directeur général Jens Haugland. Créée en 2017, elle n'a obtenu le statut professionnel qu'en 2020. En 2021, elle s'est présentée dans plusieurs courses célèbres telles que l'Amstel Gold Race ou l'Eschborn-Frankfurt. Aujourd'hui, elle est récompensée de son parcours et va donc connaître une nouvelle exposition médiatique.