US Open 2023 : début des quarts de finale ! Programme, scores et résultats en direct

Les quarts de finale sont au programme ce mardi 5 septembre avec notamment le Serbe Novak Djokovic.

Début des quarts de finale de l'US Open ce mardi 5 septembre avec un choc entre l'Américain Taylor Fritz, tête de série numéro 9 et le Serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial. "Nole", en mode rouleau compresseur depuis le début du tournoi, a failli tout perdre lors de son huitième de finale face à Djere en s'imposant après cinq manches et un intense combat. Dans la nuit, les Américains seront de nouveau à l'honneur avec le duel entre Tiafoe et le serveur fou Shelton.

Chez les femmes, la Lettone Jelena Ostapenko, tombeuse de Iga Swiatek lors du tour précédent, offrant la place de numéro 1 à Sabalenka à la fin du tournoi, affrontera Coco Gauff, en quête d'une première demi-finale en Amérique. Le programme féminin se conclura avec la rencontre entre la Roumaine Cristea et la Tchèque Muchova.

Le dernier Grand Chelem de l'année a été programmé du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1