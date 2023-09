US Open 2023 : la jeunesse brille, Djokovic facile ! Programme, scores et résultats en direct

La fin des quarts de finale est au programme ce mercredi 6 septembre, après les qualifications de Djokovic et des jeunes américains.

Ben Shelton, 20 ans seulement, rejoint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un Grand Chelem, grâce à sa victoire en quatre sets face à son compatriote Frances Tiafoe (6-2, 3-6, 7-6, 6-2). Dominateur au service, comme souvent, et auteur de 50 coups gagnants, le jeune américain retrouvera Novak Djokovic pour une place en finale. "Nole", vainqueur en trois petits sets, a déroulé son tennis face à un Taylor Fritz sans solution et moins fort dans les moments clés (6-1, 6-4, 6-4). Chez les femmes, Coco Gauff (19 ans) imite son compatriote Shelton en remportant un match à sens unique (6-0, 6-2) face à une Jelena Ostapenko trop maladroite (36 fautes directes). Elle rallie pour la première fois les demi-finales de son Grand Chelem domestique. Elle affrontera Karolina Muchova, facile tombeuse de Sorana Cirstea (6-0, 6-3). A noter également, la qualification de la doublette française Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour les demi-finales du double masculin.

Ce soir dès 18h, Daniil Medvedev et Andrey Rublev s'affronteront pour une place en demi-finale dans un duel 100% Russe. Dans l'autre match de la soirée chez les hommes, à partir de 1h du matin, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz aura un défi de taille avec Alexander Zverev, tombeur de Sinner en cinq sets au bout d'un match usant. Une nouvelle américaine, Maddison Keys, tentera aussi d'atteindre les demi-finales face à Vondrousova (01h), pour affronter la vainqueur du match entre Zheng et Sabalenka plus tôt dans la soirée (18h).

Scores des matchs en live

Suivez en direct l'évolution des scores des matchs en cours à Flushing Meadows, à New York, chaque jour à partir de 17h et jusqu'au bout de la nuit. Un moteur permet de rechercher le nom d'un joueur ou d'une joueuse pour trouver son résultat :

Le dernier Grand Chelem de l'année a été programmé du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

