Coupe du monde féminine de rugby 2022 : les Bleues face à l'Italie en quarts, le calendrier

COUPE DU MONDE RUGBY FEMININE. En s'imposant face au Fidji, l'équipe de France de rugby s'est qualifiée pour les quarts de finale et affrontera l'Italie.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 09h14] Contrat rempli pour les Bleues. L'équipe de France de rugby féminin a remporté son dernier match de poule de la Coupe du monde de rugby féminin face aux Fidji (44-0), samedi 22 octobre 2022. À Whangarei, en Nouvelle-Zélande, les Françaises n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires en marquant sept essais. Grâce à ce deuxième succès en trois matchs, la France est donc qualifiée pour le tour suivant, les quarts de finale.

Les Françaises affronteront les Italiennes pour une place dans le dernier carré, ce samedi 29 octobre à partir de 5h30 du matin heure française. Pour rappel, en 2022, les Françaises ont déjà affronté l'Italie à trois reprises. Elles avaient largement battu ces dernières en ouverture du Tournoi des Six Nations (39-6), en mars dernier. En matchs de préparations, les Bleues avaient gagné le premier test sans briller (21-0), le 3 septembre, puis avaient subi une défaite, une semaine plus tard à Bielle (19-26).

Où se déroule la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

La coupe du monde de rugby féminine se déroule pour la première fois en Nouvelle Zélande dans les mythiques stades de l'Eden Park, du Stade Waitakere à Auckland, et au Northlands Events Centre de Whangārei.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde féminine de rugby ?

Pour ce Mondial de rugby féminin, trois poules de quatre équipes sont présentes. La France, qualifiée, sera dans le groupe C. Les groupes :

Poule A : Nouvelle-Zélande, Australie, pays de Galles, Ecosse

Poule B : Canada, Etats-Unis, Italie , Japon

Poule C : Afrique du Sud, Angleterre, France, Fidji

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

Du 8 octobre au 12 novembre, la Coupe du monde féminine se déroule en Nouvelle-Zélande. Voici l'ensemble des matchs de la phase de poules à la finale :

Samedi 29 octobre

Quart de finale à 5h30 : France - Italie

Quart de finale à 8h30 : Nouvelle Zélande - Pays de Galles

Dimanche 30 octobre

Quart de finale à 2h30 : Angleterre - Australie

Quart de finale à 4h30 : Canada - Etats-Unis

Samedi 5 novembre

Demi-finale à 6h30

Demi-finale à 9h30

Samedi 12 novembre

3e place à 6h30

Finale à 9h30

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Présente dans le groupe C de cette Coupe du monde de rugby féminine, la France n'aura pas la tâche facile face aux meilleures nations mondiales, le calendrier :

Samedi 29 Octobre 2022 à 5h30 : France - Italie

Samedi 05 novembre 2022 : Demi-finales (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Match pour la 3ème place (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Finale (Eden Park Auckland)

Les 14 plus belles affiches de la compétition, dont tous les matches des Bleues, seront diffusées sur la chaîne TF1 tandis que tous les autres seront proposés sur la plateforme MyTF1. À l'issue des matches des Bleues, TF1 proposera le magazine Coupe du monde de rugby 2021, le mag, présenté par Thomas Mekhiche, accompagné des consultantes Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo

Quelles sont les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine ?

Voici la liste convoquée par le sélectionneur Thomas Darracq pour ce Mondial féminin en Nouvelle-Zélande.