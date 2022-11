À quelle heure Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour la Coupe du monde ?

C'est le grand jour pour l'équipe de France et Didier Deschamps qui va annoncer la liste de joueurs pour la prochaine Coupe du monde.

Après plusieurs semaines et mois de réflexion, après plusieurs incertitudes et forfaits, il est désormais l'heure de l'annonce des 23 joueurs pour la Coupe du monde 2022. Une liste toujours très attendue par les joueurs, les familles des joueurs, mais également les supporters. Si traditionnellement la liste pour une grande compétition comporte une à deux surprises, les choix sont probablement déjà actés depuis plusieurs jours et le secret, très bien gardé, sera officiellement dévoilé mercredi 9 novembre.

Pour suivre l'annonce de la liste de Didier Deschamps, il faudra attendre le JT de 20h de TF1, une tradition depuis plusieurs années pour la chaîne des Bleus. Bien évidemment, afin de faire "monter la sauce", la liste des 23 ou 26 joueurs pour cette Coupe du monde ne sera pas dévoilée à 20h pile, mais probablement aux alentours de 20h10 / 20h20 après le développement du reste de l'actualité du jour.