Coupe du monde 2022 : la liste du Maroc avec Ziyech et plusieurs surprises

Le Maroc, présent au Qatar pour la Coupe du monde, vient de dévoiler la liste des 26 joueurs qui composeront la sélection.

Autour du Maroc de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde ce jeudi 10 novembre avec les présences de Abderrazak Hamdallah et de Hakim Ziyech, rappelé par Walid Regragui après le limogeage de Vahid Halilhodzic il y a quelques semaines. Les stars de la sélection Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss et Youssef En-Nesyri sont présentes tout comme le Marseillais Amine Harit. Munir El Haddadi, mais aussi Ryan Mmaee et Ayoub El Kaabi sont absents.