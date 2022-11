Karim Boudiaf : de Gennevilliers à la Coupe du monde au Qatar, qui est le Français ?

Né en France, Karim Boudiaf est présent dans l'équipe du Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Il aura les honneurs du match d'ouverture de la Coupe du monde. Karim Boudiaf, défenseur, est l'un des joueurs naturalisés évoluant dans la sélection nationale du Qatar et qui disputera le Mondial à domicile. Le joueur, inaperçu jusqu'à cette Coupe du monde, est pourtant l'un des maillons clés de la sélection avec 85 sélections.

"C'est un rêve, surtout de la jouer ici. Je suis arrivé au Qatar super jeune, j'avais seulement 18 ans. J'ai intégré la sélection en 2014. Au début, je n'y pensais pas trop. Puis plus les années passaient, et j'étais toujours dans l'équipe. Et là, on arrive à la fin" a-t-il expliqué auprès de Ouest France il y a quelques jours.

Quelle est l'origine de Karim Boudiaf ?

Né d'un père algérien et d'une mère marocaine, Karim Boudiaf a vu le jour le 16 septembre 1990 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine, France).

Pourquoi Karim Boudiaf a pris la nationalité qatarienne ?

Dans une interview accordée à SoFoot, le défenseur français a expliqué son choix de devenir citoyen qatari depuis 2013. "À Nancy, je n'étais pas professionnel. Et j'avais l'impression que le club ne me proposerait pas de contrat. J'ai eu un jour cette opportunité de signer à Lekhwiya (qui deviendra Al-Duhail, NDLR), un des meilleurs clubs du Qatar, où on me proposait de passer pro. J'y suis allé plusieurs jours, le temps de visiter, de me faire une idée. En revenant, j'en ai parlé avec mes parents, ma famille, des amis, et j'ai accepté. Pour moi, il valait mieux partir au Qatar, avec un bon projet, plutôt que d'attendre en France, sans avoir la certitude de devenir professionnel. J'ai eu raison de faire ce choix. Le projet était d'évoluer en Ligue 1 locale, et d'obtenir, au bout de cinq ans, la nationalité qatarienne, pour intégrer, bien sûr en fonction de mes performances, la sélection nationale, notamment en vue de la Coupe du monde 2022. J'aurais été stupide de refuser !