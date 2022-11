Pronostics Coupe du monde 2022 : Belgique, Maroc... Les cotes du jour

Quatrième jour dans cette Coupe du monde 2022 avec les grands débuts de la Belgique dans ce Mondial.

Quatre nouveaux matchs sont au programme ce mercredi 23 novembre. La journée débutera à 11h avec le vice champion du monde croate qui affronte la Croatie dans l'une des grosses affiches de ce début de Coupe du monde. En état de grâce depuis cinq rencontres (cinq victoires), les Croates sont également qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations et font légitimement figure de favori pour cette rencontre.

À 14h, c'est au tour de l'une des nations outsiders de cette Coupe du monde de faire ses débuts, l'Allemagne. Les Allemands, toujours redoutables dans une compétition internationale et encore plus dans un Mondial, sont les favoris de la rencontre face au Japon. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, la Mannschaft a retrouvé quelques certitudes en remportant 9 de ses 10 matchs de qualifications pour ce Mondial même si les matchs de préparation n'ont pas été exceptionnels.

Dès 17h, ce sera au tour des Espagnols de débuter leur Coupe du monde. Avec une équipe jeune, la Roja espère faire mieux que les deux précédentes éditions où elle est totalement passée à côté. Face à l'équipe du Costa Rica , habituée du Mondial et quart de finaliste en 2004, les Espagnols partent avec les faveurs des pronostics.

Pour terminer la folle journée, la Belgique entrera en compétition face au Canada dans un groupe très relevé avec le Maroc et la Croatie qui s'affronteront un peu plus tôt. Même sans Romelu Lukaku, toujours blessé et absent pour les premiers matchs, la Belgique est favori de la rencontre. Retrouvez toutes les cotes

