Pronostics Coupe du monde 2022 : les cotes de la journée

Suite de la Coupe du monde ce mardi 29 novembre avec les derniers matchs du groupe A et B.

Derniers matchs du groupe A et du groupe B dans cette Coupe du monde 2022 ce mardi 28 novembre avec plusieurs enjeux pour les différentes sélections. Dans le groupe A, si le Qatar, pays hôte, est la première équipe éliminée de ce Mondial, il aura un rôle important à jouer. Pour les Pays-Bas, il ne faut pas calculer et s'imposer impérativement pour s'éviter des calculs alors que dans l'autre rencontre entre le Sénégal et l'Equateur, les deux équipes peuvent terminer à la première place de cette poule, mais peuvent également échouer à la 3e place suivant le résultat des Oranje.

Dans le groupe B, l'équation est simple, toutes les équipes peuvent se qualifier. L'Angleterre, première de la poule, semble tout de même partir avec une longueur d'avance sur ses adversaires et notamment le pays de Galles, son adversaire du soir qui se retrouve à la dernière place avec un petit point. L'Iran, actuellement deuxième après sa victoire face aux coéquipiers de Gareth Bale, jouera une qualification historique face aux Etats-Unis qui peuvent également filer en huitièmes de finale en cas de victoire.

Les cotes de Equateur - Sénégal

Betclic : 2,75 / 3,2 / 2,55

ParionsSport : 2,4 / 3,2 / 3,15

Les cotes de Pays-Bas - Qatar

Betclic : 1,26 / 5,7 / 9,85

ParionsSport : 1,18 / 7 / 17

Les cotes de Angleterre - pays de Galles

Betclic : 1,56 / 3,9 / 5,85

ParionsSport : 1,42 / 4,65 / 7,42

Les cotes de Iran - Etats-Unis