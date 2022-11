Pronostics Coupe du monde 2022 : les cotes du match d'ouverture Qatar - Equateur

La Coupe du monde 2022 débute officiellement ce dimanche 20 novembre avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur.

Quatre ans que les fans de foot attendent cet évènement... La Coupe du monde 2022 débute officiellement à 17h ce dimanche 20 novembre avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur. Si dans un premier temps l'affiche de l'ouverture du Mondial était Pays-Bas - Sénégal, pour des raisons de diffusion notamment, la Fifa a finalement décidé d'ouvrir la compétition avec le pays hôte et l'équipe sud-américaine.

Sur le papier, le match s'annonce plutôt équilibré avec deux équipes qui peuvent prétendre à une qualification pour les huitièmes de finale si de l'autre côté, les Pays-Bas et le Sénégal se neutralisent et perdent des points dans les autres matchs de la phase de groupes de cette Coupe du monde 2022.

Si on analyse l'état de forme, la sélection qatarienne a pu prendre confiance ces derniers mois en remportant notamment ses 4 derniers matchs joués contre le Guatemala (2-0), le Honduras (1-0), le Panama (2-1) et l'Albanie (1-0). Mais en terme d'expérience, avantage à l'Equateur qui dispute sa 4ème phase finale de Coupe du monde après celles de 2002, 2006 et 2014.

Historique des confrontations

Les deux sélections se sont croisées qu'une seule fois. C'était à l'occasion d'un match amical en 2018. Le Qatar en était sorti vainqueur au terme d'une rencontre très spectaculaire (4-3).

Les cotes de Qatar - Equateur

Pour ce premier match de la Coupe du monde, bien que le Qatar dispute cette rencontre à domicile, l'Equateur part avec un avantage :

Winamax : 3,55 / 3,2 / 2,2

Parions Sport : 3,5 / 3,4 / 2,15

Betclic : 3,55 / 3,3/2,15

Les pronostics de la rédaction

