Pronostics Coupe du monde : qui sera champion du monde ? Les cotes

À chaque début de compétition, les pronostics et les paris alimentent les conversations, voici les cotes pour la victoire finale

Championne du monde en titre, l'équipe de France de football va-t-elle conserver son titre ou subir comme ses prédécesseurs, la malédiction du champion du monde ? Selon plusieurs grands acteurs du football, la France reste un candidat sérieux au titre, mais le Brésil ou encore l'Argentine semblent être les mieux armés cette année.

Erling Haaland, absent de ce Mondial, donne quatre nations dont l'équipe de France dans une interview à la BBC. "Je ne peux pas donner qu'un favori car il y a trop de bonnes équipes. Je dirais le Brésil, l'Argentine, la France et peut-être l'Angleterre." Angel Di Maria, met également un billet sur la France pour cette Coupe du monde sans oublier les nations européennes historiques dans un entretien à La Nacion publié avant le début du Mondial. "Si on pense aux candidats à la Coupe du monde... la France me vient immédiatement à l'esprit. Parce qu'ils sont champions du monde, à cause de la quantité et de la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais les Coupes du monde peuvent être traîtres, il est difficile d'élargir cette liste. .. L'Allemagne et l'Espagne pourraient également être mentionnés, mais en même temps, ce sont des nations qui sont en transition. "

Les cotes pour le titre de champion du monde

Sachez que ces cotes ont été prises sur les sites winamax.fr, unibet.fr et betclic.fr et qu'elles sont susceptibles de changer après la publication de ce papier.