Hakim Ziyech : de banni à héros, pourquoi le Marocain est de retour en sélection ?

Banni de la sélection du Maroc, le joueur est de retour en sélection pour disputer cette Coupe du monde 2022.

Hakim Ziyech sera-t-il l'une des stars de la Coupe du monde ? Une chose est certaine, il est de nouveau devenu l'attraction de la sélection marocaine pour ce Mondial. Banni de l'équipe nationale sous le règne de Vahid Halilhodzic, le joueur de Chelsea va enfin tenter de répondre présent sur le terrain.

Les relations entre les deux hommes avait atteint un point de non-retour en août 2021 quand l'ancien entraîneur avait exclu l'attaquant de Chelsea de la sélection, justifiant sa décision par des "problèmes disciplinaires". La réaction du joueur avait été rapide puisqu'il annonçait sa retraite internationale dès le lendemain, dénonçant "les mensonges" du technicien.

Un retour en sélection attendu

Rappelé donc par le nouveau sélectionneur Walid Regragui, le joueur est "protégé". Hakim est comme un cheval sauvage, si tu essaies de le dompter, de montrer que tu es le maître, c'est la plus grande erreur que tu puisses faire, il ne te donnera rien. Il faut le laisser gambader, avec des règles qui lui conviennent et conviennent au groupe." En août dernier, lorsque le nouveau sélectionneur vient prendre la place de "coach Vahid", la position de Ziyech était toujours claire, il ne veut pas revenir. Un long travail et de nombreuses conversations ont finalement convaincu l'ancien joueur de l'Ajax. "Ce n'était pas si simple de le faire revenir. Il avait été déçu, touché, parce qu'il aime vraiment le Maroc, et il avait décidé un truc dans sa tête. Je viens de Corbeil-Essonnes, je suis un gars de quartier populaire, comme lui, une cité d'Amsterdam est pour moi comme une cité parisienne ou madrilène, et vous savez, on est fier, obnubilé... J'ai beaucoup échangé avec lui au téléphone, j'ai voyagé. Maintenant, je le sens heureux, et on l'a vu contre la Géorgie (victoire 3-0) jeudi dernier), il redevient le joueur qu'il est, et je veux en faire un de mes relais dans le groupe."