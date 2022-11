Keylor Navas : présent à la Coupe du monde, il aurait pu mourir à la naissance

Sur le banc du PSG, Keylor Navas est la star de l'équipe du Costa Rica et sera très attendu pour cette Coupe du monde.

Pas titulaire avec le PSG cette saison et cantonné à un rôle de remplaçant assez difficile à vivre quand on connait son talent, Keylor Navas sera bien dans les cages du Costa Rica dès le premier match de son équipe à la Coupe du monde face à l'Espagne. Star dans son pays, le gardien est très attendu et la performance de son équipe nationale dépendra en grande partie de ses performances devant la ligne de but. Longuement interrogé par L'Equipe, le gardien a confiance sur le potentiel de son équipe et espère que cette dernière vivra le même parcours qu'en 2014. "On fera tout pour. J'ai confiance en mes équipiers. On vient pour gagner des matches et êtres forts.

De l'eau dans les poumons à la naissance

Le destin de Keylor Navas aurait pu être totalement différent. Touché par des problèmes de santé dès la naissance, la star du Costa Rica aurait pu mourir. C'est une histoire que peu de gens connaissent. Ma maman a très mal vécu mon accouchement. Le docteur lui a dit qu'il fallait me sortir de force, car il n'entendait plus battre mon coeur. Je n'étais déjà plus de ce monde, quelque part (sourire). Ma mère lui a répondu qu'il fallait vraiment que je sorte. Et ils m'ont sorti. Comme j'avais avalé du liquide amniotique, ils l'ont avertie que je pourrais garder des séquelles. Finalement, je suis encore là.

Dans ma famille, il y a toujours eu des battants. Mon papa, ma maman, mes grands-parents... Depuis tout petit, ils nous ont appris que dans la difficulté, il ne fallait pas pleurer en espérant qu'un miracle arrive du ciel, mais travailler dur, car les choses arrivent avec le travail. C'est ce que j'essaie de faire. Au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Aujourd'hui, je suis dans le tunnel. Mais la lumière va arriver" a longuement expliqué le portier du PSG.