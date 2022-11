Les pronostics de Tunisie - France

Troisième match des Bleus pour la Coupe du monde face à la Tunisie. Un match déséquilibré sur le papier, mais avec encore un gros enjeu.

L'équipe de France joue son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde ce mercredi 30 novembre. Un match important pour les Bleus qui visent la première place du groupe et un adversaire plus "abordable" pour les huitièmes de finale. Pour cette rencontre, bien qu'importante, Didier Deschamps va chambouler son onze de départ pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs et faire souffler certains cadres pour la fin de cette Coupe du monde.

Pour la Tunisie, l'enjeu est simple : gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec un seul point en deux matchs, les Aigles de Carthage sont au bord de l'élimination et doivent également compter sur un match nul entre l'Australie et le Danemark pour se hisser en huitièmes de finale.

Sur le papier donc, vous l'aurez compris, les Bleus sont les favoris de cette rencontre. Sachez que les Bleus et les Aigles de Carthage se sont déjà affrontés à 3 reprises, toujours en amical. La Tunisie a fait deux matchs nuls, 1-1 en 2002 et 2010, mais s'est inclinée 3-1 en 2008.

Les cotes de Tunisie - France