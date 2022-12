Tunisie - France : les points MPP redistribués après la réclamation des Bleus ?

Alors que la France a porté réclamation pour contester l'annulation du but d'Antoine Griezmann contre la Tunisie, cela pourrait avoir des conséquences sur... Mon petit prono, le jeu de pronostics qui cartonne depuis le début de la Coupe du monde.

Se passionner devant un insipide troisième match de poule de l'équipe de France, sans aucun enjeu pour une qualification en 1/8e déjà acquise et avec les "coiffeurs" sur le terrain, qui l'aurait cru ? Au bureau, entre amis ou dans les familles, le match entre les Bleus et la Tunisie, mercredi, a fait vivre d'intenses émotions aux téléspectateurs avec sa fin de match haletante. La raison ? Les pronostics faits sur la rencontre avec l'application Mon petit prono. Depuis le début de la compétition, "MPP" cartonne : plus d'1,5 million de personnes s'y sont inscrites. Ici, il n'est pas question d'argent : simplement de miser sur un score et d'engranger des points.

Les points redistribués

Au regard de la composition alignée par Didier Deschamps pour ce match, nombreux ont été les pronostiqueurs à changer leur pari, misant plutôt sur un match nul ou une victoire de la Tunisie. Et certains avec le fameux bonus Coca-Cola qui permet de doubler son score déjà acquis en cas de bon prono. Autant dire que la fin de match rocambolesque a mis en émoi les parieurs, entre coup de chaud pour ceux qui avaient misé sur une victoire des Aigles de Carthage et ascenseur émotionnel pour les parieurs du match nul. Si le palpitant était particulièrement élevé, c'est en raison des points qu'il y avait en jeu : 120 à gagner avec une victoire de la Tunisie, 51 avec le nul et 12 avec une victoire des Bleus. Sachant que le score exact permet de doubler ces points là et que le bonus Coca-Cola double encore la mise, les classement ont été chamboulés.

Mais gare au triomphalisme ! L'équipe de France a en effet déposé une réclamation pour tenter de faire invalider la décision d'annuler le but égalisateur d'Antoine Griezmann en fin de match. La FIFA ne s'est pas encore prononcée sur la question mais, une chose est sûre, tout pourrait encore bouger sur MPP. Car chez les responsables du jeu, contactés par Linternaute, on le confirme : "on suivra la décision de la FIFA tout simplement. Si jamais ça change, on annulera et remplacera le résultat." C'est donc bien le résultat final validé par la FIFA qui sera pris en compte dans le jeu. "Ceux qui avaient les points de la défaite française les perdront, ceux qui avaient mis nul prendront 51pts, ceux qui avaient 1-1 seront en feu !" Si sportivement, la réclamation ne changera rien, sur MPP, en revanche, elle pourrait tout chambouler.