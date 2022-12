Jordan Pickford le maillon faible anglais ? Pourquoi il est critiqué

Gardien de l'équipe d'Angleterre, Jordan Pickford est souvent critiqué pour ses performances, probablement à tort.

En face d'Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France ce samedi 10 décembre pour le quart de finale de la Coupe du monde entre Angleterre et la France, les Three Lions pourront compter sur Jordan Pickford, gardien d'Everton. S'il semble réaliser l'une des meilleures saisons de sa carrière, le portier anglais est toujours "critiqué" Outre manche. Du point de vue des statistiques, Jordan Pickford est pourtant le deuxième meilleur gardien de Premier League cette saison avec 60 arrêts au compteur et un taux de réussite de 78% comme l'explique RMC Sport.

Alors pourquoi il est autant critiqué ? D'après la presse anglaise, Jordan Pickford ne rassure pas lorsque les défenseurs le sollicitent, pourtant il en est à 100% de passes réussites lors du dernier match contre le Sénégal. "Il a donné aux supporters quelques frayeurs avec son jeu au pied lorsque le Sénégal pressait agressivement" justifie le Daily Mail. Sa petite taille pour un gardien (il fait tout de même 1,85m) donne également une image probablement erronée sur ses performances, lui qui ne réalise pas des parades spectaculaires. Mais encore une fois, les statistiques semblent prouver le contraire puisque Jordan Pickford en est à 3 clean sheets consécutifs et pourrait être le portier anglais avec le plus de clean sheet en grand tournoi, égalant Shilton.