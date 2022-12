L'Angleterre invaincue face aux Bleus à la Coupe du monde, les confrontations

Bien que le duel entre la France et l'Angleterre est un véritable classique du football, il s'agit de la première confrontation lors d'une phase finale.

Anglais et Français se connaissent très bien. Le match de ce samedi sera la 32e confrontation entre les deux équipes pour 11 victoires Tricolores, 6 matches nuls et 24 victoires de l'Angleterre. Pourtant, ce samedi 10 décembre, le duel entre les deux équipes sera une grande première en phase finale (Coupe du monde et Euro). Si la rencontre s'annonce particulièrement indécise, la confrontation directe entre les deux sélections lors d'un Mondial tourne clairement en faveur des Three Lions avec deux victoires.

Angleterre - France (2-0) le 20 juillet 1966 à Londres

Du côté de Wembley, dans un stade chauffé à blanc par les 98 000 spectateurs, l'équipe de France de l'époque, emmenée notamment par Jean Djorkaeff, s'est inclinée face à une vaillante équipe anglaise après le dernier match de la phase de groupes. À domicile, les Anglais soulèveront le trophée quelques jours plus tard face à l'Allemagne de l'Ouest (RFA). Sa seule étoile.

Angleterre-France (3-1) le 16 juin 1982 à Bilbao

Dans cette Coupe du monde organisée en Espagne, l'équipe de France s'incline dès son premier match de la compétition face à des Anglais assez impressionnants à cette époque. Les Bleus n'avaient pas non plus à rougir avec des joueurs comme Giresse, Trésor et surtout le capitaine et ancien Ballon d'Or, Michel Platini. Pour rappel, c'est lors de cette Coupe du monde que les Bleus perdront en demi-finale face à l'Allemagne de l'Ouest avec le fameux K.O de Patrick Battiston.

Mais aussi...

France - Angleterre (2-1), le 13 juin 2004 à Lisbonne

On ne peut omettre quelques grandes confrontations entre les deux nations comme le mythique France - Angleterre de l'Euro 2004 au Portugal. Menés au score, les Bleus réalisent le hold up parfait après avoir arrêté un penalty par Fabien Barthez avant que Zinedine Zidane ne marque 2 buts dans le temps additionnel, donnant la victoire aux Bleus, éliminés quelques jours plus tard par la Grèce, future championne d'Europe.

Angleterre - France (2-0) en amical, le 17 novembre 2015 à Londres

Peut être la défaite la plus anecdotique de l'histoire de l'équipe de France. Quatre jours après les attentats les plus meurtriers de l'histoire de la France, les deux équipes s'affrontent dans un match amical à Wembley. De nombreux hommages s'y dérouleront avec notamment une Marseillaise chantait à l'unisson par tout le stade. Sur le terrain, les Bleus s'inclinent sur deux buts de Dele Alli et Wayne Rooney.