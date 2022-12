Phil Foden, le danger numéro 1 pour la France ?

Enfant prodige du football anglais, Phil Foden commence à faire l'unanimité au sein de la sélection des Three Lions.

Kane, Bellingham, Saka... Les armes de l'Angleterre face à la France en huitième de finale de la Coupe du monde sont nombreuses, mais la plus redoutable pourrait se nommer Phil Foden. L'Anglais de Manchester City, titulaire lors du huitième de finale face au Sénégal, semble être au sommet de son art cette saison et commence même à faire une certaine unanimité en Angleterre. Au point d'être l'homme de cet Angleterre - France ce samedi ?

À seulement 20 ans, Phil Foden est construit par Pep Guardiola. Cette saison encore, il en est déjà à 7 buts et 3 passes décisives. Pourtant, Gareth Southgate ne lui fait pas totalement confiance et l'absence de Sterling semble être l'une des raisons de sa titularisation. Pour Wayne Rooney, il est le "meilleur joueur anglais sur le plan technique. Il crée des occasions, marque des buts et vous donne du contrôle sur le match. Très à l'aise techniquement, il est aussi inépuisable et le premier à faire l'effort de pressing pour empêcher la première relance.

L'hommage de Gary Neville

Interrogé sur l'attaquant, l'ancienne légende anglaise a été très enthousiaste sur son niveau de jeu et sa progression. "Il a remporté quatre titres de Premier League, quatre Carabao Cups et une FA Cup. Il a 22 ans. Certains disent que c'est à cause des joueurs avec qui il joue. Non. Vous ne jouez pas dans les équipes de Pep Guardiola si vous n'êtes pas exceptionnel. Il vous laisse tomber. Il s'est débarrassé de Sané. Il se débarrasse de joueurs qu'il ne pense pas être si bons que ça, Sterling. Il se débarrasse de joueurs qui ne sont pas parfaits pour lui. Il garde Foden et dit que c'est l'un des meilleurs talents avec lesquels il n'a jamais travaillé. Je pense que Phil Foden est un joueur anglais d'un autre niveau."