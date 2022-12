Pourquoi les célébrations dansantes des Brésiliens sont critiquées ?

À chaque but, l'équipe du Brésil célèbre ses buts par des danses qui ne sont pas forcément appréciés par les adversaires et le public.

En dansant de la sorte à chaque but, les Brésiliens manquent ils de respect à l'adversaire ? Depuis le début de la Coupe du monde, les célébrations dansantes font beaucoup parler. Avant la compétition, Raphinha avait révélé en conférence de presse que le groupe avait "déjà préparé dix danses". Auteur de sept buts depuis le début du Mondial, la Seleção en a encore trois en stock.

Leur source ? Le réseau social Tik Tok. Par exemple, la célébration de Neymar comptait près de 10 millions de vues avant que le Brésilien ne s'approprie la danse. Pour certains donc, cela montre de l'irrespect envers l'adversaire. C'est notamment le cas de l'ancien capitaine de Manchester United Roy Keane, consultant pour la chaîne ITV. "J'ai eu l'impression de regarder 'Danse avec les stars'". "Je n'arrive pas à croire ce que je vois, vraiment pas. Bon sang ! (…). Je trouve ça vraiment irrespectueux".

Tite défend ses joueurs

Mais pour Tite et les joueurs, cela fait partie de la culture brésilienne. "Nous ne faisons pas ça pour manquer de respect, nous n'allons pas face à notre adversaire. On se rassemble, vous pouvez le voir, tout le monde le fait", a-t-il souligné. "Ils sont très jeunes. Je dois m'adapter à eux. Ils ont le langage de la danse" a-t-il expliqué un peu plus tôt dans la compétition avant de fermer le dossier lors de la conférence de presse d'avant match ce jeudi 8 décembre. "Je suis vraiment désolé, mais je ne ferai pas de commentaires sur ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou la culture brésiliennes. Qui sait, peut-être que beaucoup d'enfants danseront, parce que c'est dans notre culture quand un but est marqué. Ce n'est pas un manque de respect, c'est comme ça que nous faisons. Ça pourrait aussi aider l'éducation des jeunes enfants à l'école et nous continuerons à faire les choses à notre manière."

"C'est leur droit. Est-ce que ça veut dire être respectueux ou irrespectueux ? Je ne peux pas le dire. Je n'aimerais pas que mes joueurs célèbrent leurs buts comme ça, mais ils ont une culture différente et ils aiment danser" a de son côté expliqué le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic.