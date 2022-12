France championne du monde : en cas de 3e étoile, une parade sur les Champs Elysées est-elle prévue ?

En cas de victoire des Bleus ce dimanche, l'équipe de France aura-t-elle droit à une parade sur les Champs Elysées.

La France sera-t-elle en fête ce dimanche soir à l'issue de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France ? Comme pour la demi-finale et la victoire contre le Maroc, un gros dispositif de police est mis en place. La préfecture a annoncé la mobilisation de 14 000 policiers pour encadrer les festivités.

Alors que les Champs Elysées étaient ouverts à la circulation mercredi 14 décembre, au grand désespoir de la maire du 8e arrondissement de Paris, ces derniers seront fermés pour la finale du Mondial avec la mise en place d'une piétonnisation afin de laisser libre court à la liesse populaire, en cas de 3e étoile bien évidemment.

Si aucune date n'a pour le moment été évoquée (lundi reste la plus grosse probabilité), il y aura bien une parade des Bleus sur les Champs Elysées en cas de victoire contre l'Argentine, comme il y a 4 ans et le sacre en Russie. Les Bleus, qui seront de retour en France dès lundi, ne seront en revanche pas reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron comme l'a indiqué le président lors d'une conférence de presse en Belgique jeudi 15 décembre. Le chef de l'Etat, présent pour la finale au Qatar, ne sera pas de retour à Paris le lundi, mais la réception des champions du monde pourra se faire "plus tard" afin de célébrer cette éventuelle 3e étoile.