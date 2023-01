"Mondial de handball 2023 : le Danemark vainqueur, la France médaille d'argent..."

La France a été battue en finale de la Coupe du monde de handball 2023, ce dimanche 29 janvier. Le Danemark est le grand gagnant de la compétition...

[Mis à jour le 29 janvier 2023 à 22h46] Un sans faute et une grosse déception en finale. A l'issue d'un Mondial 2023 de hand marqué par une succession de victoires, l'équipe de France s'est inclinée en finale ce dimanche, face au Danemark. Pas de septième titre mondial pour les Bleus donc. Les Français se sont inclinés face aux Danois (29-34) qui réalisent pour leur part un triplé historique en décrochant un troisième sacre consécutif.

Après un début de match compliqué, Karabatic et les siens ont vu l'écart s'accroître jusqu'à +5 pour les Danois dans le premier quart d'heure. La finale du Mondial semblait mieux embarquée quand les Bleus ont rejoint les vestiaires, à une petite longueur de leurs adversaires (15-16), après un sursaut d'orgueil salvateur. Si la seconde mi-temps aura été bien plus disputée, jamais l'équipe de France n'aura pourtant réussi à recoller au score, ni même à égaliser. Une efficacité offensive remarquable des Danois et un penalty français raté en fin de match auront finalement sonné le glas à trois minute de la fin.

Dans le match pour la médaille de Bronze, l'Espagne est pour sa part venue à bout de la Suède (39-36) et termine donc sur la troisième marche du classement de ce Mondial 2023.

Résultats du Mondial de handball

Voici les résultats de l'équipe de France et des autres nations lors de ce championnat du monde de handball qui s'est disputé du 11 au 29 janvier. Après le tour principal, la phase finale s'est achevée ce dimanche avec la victoire du Danemark.

Quels sont les groupes du championnat du monde de handball ?

Voici les classements des quatre groupes du tour principal qui ont déterminé la phase finale du Mondial de hand. Comme lors du tour préliminaire, les Bleus auront réalisé un sans faute.

Les 18 Français pour le Mondial

Voici la liste des joueurs de l'équipe de France qui étaient convoqués par Guillaume Gille pour ce Mondial de hand avec notamment l'inépuisable Nikola Karabatic. Les Bleus terminent avec la médaille d'argent.