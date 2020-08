"Tour de France : des Français à l'avant, la 3e étape en direct"

TOUR DE FRANCE 2020. Cosnefroy, Pérez et Cousin forment l'échappée du jour sur la 3e étape du Tour de France. Julian Alaphilippe, le leader du classement général, a de bonnes chances de conserver son maillot jaune, sur un parcours légèrement vallonné. Suivez la course en direct.

12:49 - Pas de danger pour Alaphilippe au classement général Au sein de l'échappée du jour, ce sont Benoît Cosnefroy et Anthony Pérez qui sont les plus "menaçants" pour Julian Alaphilippe au classement général. Ils comptaient ce matin, au départ de la 3e étape, 18 minutes de retard sur le maillot jaune. Jérôme Cousin pointe, lui, à plus de 40 minutes. Voilà qui explique pourquoi les coéquipiers de Julian Alaphilippe ont laissé un bon de sortie à ces trois coureurs.

12:40 - Trois Français en tête de course C'est donc désormais un trio tricolore qui figure à l'avant dans cette 3e étape du Tour de France 2020. Il s'agit de Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Anthony Perez (Cofidis) et du porteur du maillot à pois Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale). Ces hommes possèdent 3 minutes d'avance, dont le tempo est assuré par l'équipe Deceuninck-Quick Step.

12:32 - Naesen s'est relevé Ils ne sont plus que trois hommes en tête puisque Oliver Naesen (AG2r) s'est laissé décrocher à la demande ses directeurs sportifs, qui préfèrent que le Belge reste en soutien des leaders Romain Bardet et Pierre Latour au sein du peloton.

12:29 - L'écart continue d'augmenter Le groupe d'échappés a accentué son avance lors des derniers kilomètres et compte désormais 2'35 d'avance sur le peloton emmené par la formation Deceuninck-Quick-step de Julian Alappilippe, le leader du classement général.

12:24 - Quatre hommes à l'avant L'échappée du jour s'est formée rapidement et quatre coureurs composent l'échappée du jour : Cousin, Perez, Cosnefroy et Naesen. Le peloton a décidé de laisser partir le coup et les fuyards comptent déjà 1 minute et 45 secondes d'avance.

12:19 - C'est parti pour la 3e étape du Tour de France ! Après quelques minutes de "défilé", dans les rues de Nice, Christian Prud'homme, le directeur du Tour de France, vint d'agiter son drapeau pour signaler le départ réel de cette 3e étape. Les attaques fusent d'entrée.

12:13 - Alaphilippe a dédié la victoire d'étape à son père Julian Alaphillipe est apparu ému, hier, après avoir remporté la 2e étape de ce Tour de France 2020, synonyme de maillot jaune. Le coureur a notamment tenu à rendre hommage à son père, décédé en début d'été : "C'est toujours une émotion spéciale de gagner sur le Tour mais là, c'est une année particulière. Je n'ai pas gagné une course depuis le début de la saison mais j'ai toujours continué à travailler dur malgré les moments difficiles. Je voulais juste dédier cette victoire à mon papa, ça me tenait à coeur et je suis heureux d'y être arrivé".

12:07 - Alaphilippe veut "défendre avec honneur" son maillot jaune Interrogé sur sa volonté de conserver le maillot jaune dans les prochains jours, Julian Alaphilippe a expliqué hier : "L'optique va être de prendre au jour le jour. C'est une énorme fierté d'avoir ce maillot sur les épaules, et c'est quelque chose qui se défend et ça se respecte. On va donc bien sûr le défendre avec honneur. Je vais tout donner mais il faut rester lucide, l'objectif n'était pas de viser le classement général et cette étape ne change pas les plans. Mais c'est sûr que je n'ai pas envie de le rendre demain (lundi)".

12:03 - Alaphilippe encore en jaune ce soir ? Après avoir fait coup double hier (l'étape et le maillot jaune), Julian Alaphilippe peut espérer conserver sa place de leader du classement général puisque le parcours proposé pour cette 3e étape est certes exigeant (deux clos de 3e catégorie, deux cols de 4e catégorie) mais ne devrait pas donner lieu à une explications entre favoris. L'équipe Deceuninck-Quick-step du coureur français devra toutefois contrôler l'échappée qui ne devrait pas manquer de se former en début de journée.