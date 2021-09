Championnat du monde de cyclisme 2021 : date, profil du parcours, favoris, TV… Tout savoir

CYCLISME. L'épreuve élite masculine des championnats du monde de cyclisme sur route a lieu ce dimanche 26 septembre 2021, en Belgique, sur un tracé taillé pour les coureurs de classiques. Le Français Julian Alaphilippe, tenant du titre, mais aussi Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel ou encore Sonny Colbrelli figurent parmi les principaux engagés.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 14h51] Un an près le sacre de Julian Alaphilippe, l'équipe de France de cyclisme remet son titre en jeu, ce dimanche, en Belgique, et sera une nouvelle fois ambitieuse, dans un championnat du monde aux allures de Tour des Flandres, qui devrait faire la part belle aux puncheurs et aux sprinteurs capables de passer les bosses. L'Auvergnat aura donc une nouvelle fois carte à jouer mais la concurrence s'annonce féroce…

Les championnats du monde de cyclisme sur route 2021 se disputent sur une semaine. Les course contre-la-montre ont ouvert ces Mondiaux, qui se termineront ce dimanche 26 avec avec l'épreuve phare de la course en ligne masculine. Toutes les dates :

Contre-la-montre élites hommes , dimanche 19 septembre : Knokke-Heist -Bruges (43,30 km)

, dimanche 19 septembre : Knokke-Heist -Bruges (43,30 km) Contre-la-montre espoirs hommes , lundi 20 septembre : Knokke-Heist -Bruges (30,30 km)

, lundi 20 septembre : Knokke-Heist -Bruges (30,30 km) Contre-la-montre élites femmes hommes , lundi 20 septembre : Knokke-Heist -Bruges (30,30 km)

, lundi 20 septembre : Knokke-Heist -Bruges (30,30 km) Contre-la-montre juniors femmes , mardi 21 septembre : Knokke-Heist -Bruges (19,30 km)

, mardi 21 septembre : Knokke-Heist -Bruges (19,30 km) Contre-la-montre juniors hommes , mardi 21 septembre : Knokke-Heist -Bruges (22,30 km)

, mardi 21 septembre : Knokke-Heist -Bruges (22,30 km) Contre-la-montre relais mixte par équipes , mercredi 22 septembre : Knokke-Heist -Bruges (44,50 km)

, mercredi 22 septembre : Knokke-Heist -Bruges (44,50 km) Course en ligne juniors femmes , vendredi 24 septembre : circuit à Louvain (73,70 km)

, vendredi 24 septembre : circuit à Louvain (73,70 km) Course en ligne espoirs hommes , vendredi 24 septembre : Anvers - Louvain (162,60 km)

, vendredi 24 septembre : Anvers - Louvain (162,60 km) Course en ligne juniors hommes , samedi 25 septembre : circuit à Louvain (119,40 km)

, samedi 25 septembre : circuit à Louvain (119,40 km) Course en ligne élites femmes , samedi 25 septembre : Anvers - Louvain (157,70 km)

, samedi 25 septembre : Anvers - Louvain (157,70 km) Course en ligne élites hommes, dimanche 26 septembre : Anvers - Louvain (267,70 km), à partir de 10h25

Le parcours pour la course en ligne hommes de ces championnats du monde devrait plaire aux amoureux des classiques. "C'est une course typiquement flandrienne", ont ainsi annoncé les organisateurs belges, qui ont prévu un parcours corsé, avec une boucle éreintante de 267,7km entre Anvers et Louvain. Les coureurs partiront de la Grande Place d'Anvers avant d'emprunter les routes vallonnées et sinueuses de la région. Pour cette édition 2021, la différence devrait se produire lors de l'ascension de la Moskesstraat, une montée pavée de 550 mètres à Overisje, avec un taux d'inclinaison moyen de 8,9% et une pointe à 17% en fin d'ascension, à gravir à deux reprises. La carte et le profil du parcours :

© Le parcours des championnats du monde 2021. © Tous droits réservés

Le Français Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, sera donc une nouvelle fois l'un des principaux coureurs à suivre mais ne sera sans doute pas le principal favori de cette 8e édition des championnats du monde. A domicile, les Belges, emmenés par Remco Evenopel et surtout Wout Van Aert, semblent les mieux armés. Il faudra aussi compter avec le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli, le Néerlandais Mathieu Van der Poel, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, mais également une équipe du Danemark très homogène (Asgreen, Cort Nielsen, Honoré, Pedersen, Valgren).

Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, n'a pas encore livré sa sélection complète pour ce championnat du monde. Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal, Anthony Turgis et Christophe Laporte sont assurés d'y figurer et seront accompagnés par cinq des huit coureurs suivants : Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo et Axel Zingle. La sélection définitive sera connue ce mardi.

La course en ligne hommes de ces championnats du monde 2021 bénéficiera d'une double diffusion à la TV, sur la chaîne Eurosport 1 à partir de 10h40, et en clair sur France 3 à partir de 13h30.