Tour de Lombardie 2021 : date, parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir

TOUR DE LOMBARDIE. Le dernier "Monument" de la saison de cyclisme a lieu ce samedi 9 octobre 2021, entre Côme et Bergame. Plusieurs coureurs se partagent le statut de favori, dont le champion du monde français Julian Alaphilippe. Découvrez sur quelle chaîne voir la course à la TV ainsi que le profil du parcours et la liste des principaux engagés.

Considérée comme la classique des puncheurs et des grimpeurs, le Tour de Lombardie est également l'une des dernières occasions pour les meilleurs coureurs du peloton de s'offrir une victoire de prestige dans cette année 2021. Deux semaines après avoir décroché son deuxième titre de champion du monde d'affilée, le Français Julian Alaphilippe, deuxième de l'épreuve en 2017, sera sans conteste l'un des hommes à battre mais la concurrence s'annonce particulièrement relevée, sur un parcours qui devrait également convenir à de nombreux autres coureurs.

Si Julian Alaphilippe fait donc partie des favoris naturels de cette 115e édition du Tour de Lombardie, la start list de cet Tour de Lombardie regorge de grands noms aux dents longues. Le coureur français devra déjà composer avec la concurrence interne puisque la formation Deceuninck Quick-Step alignera également Remco Evenepoel, vainqueur cette semaine de la Coppa Bernocchi, et Joao Almeida, deuxième du Tour d'Emilie le week-end dernier, derrière un certain Primoz Roglic, qui sera lui aussi l'un des principaux prétendants à la victoire ce samedi. Il faudra également compter avec l'autre star slovène, Tadej Pogacar, mais aussi avec les inusables Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde ou encore avec Jack Haig, Adam Yates et Bauke Mollema, lauréat en 2019. En dehors d'Alaphilippe, plusieurs coureurs tricolores seront ambitieux : on suivra ainsi de près les performances de Thibaut Pinot (vainqueur de l'épreuve en 2018) et David Gaudu, les duettistes de la Groupama FDJ, mais aussi celles de Romain Bardet (Team DSM), Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin (AG2r) et Guillaume Martin (Cofidis).

Après avoir été programmé au cœur du mois d'août l'an passé dans un calendrier exceptionnellement condensé, le Tour de Lombardie retrouve une date automnale plus habituelle : la Classique des feuilles mortes se tiendra en effet ce samedi 9 octobre 2021. Le peloton s'élancera de Côme à 10h30 pour une arrivée prévue à Bergame aux alentours de 17 heures.

Le tracé du Tour de Lombardie a subi quelques modifications par rapport à l'an passé : le Mur de Sormano et sa descente vertigineuse, dans laquelle Remco Evenepoel avait subi une chute effrayante l'an passé, a par exemple été retirée du programme. De nombreuses difficultés restent toutefois au menu puisque six ascensions sont répertoriées sur les 239 kilomètres entre Côme et Bergame, avec notamment les montées de la Roncola (9, 4 km à 6,6 %, des pentes à 17 %), de Berbenno (6,8 km à 4,6 %), de Dossena (11 km à 6,2 %), de Zambla Alta (9,5 km à 3,5 %) et du Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %), dont le sommet est situé à 30 km de l'arrivée, le dernier obstacle étant le Colle Aperto (1,3 km à 7 %) à trois kilomètres de l'arrivée. Le profil du parcours :

© Il Lombardia

Aucune diffusion en clair et en accès gratuit n'est prévue à la TV française à l'occasion de ce Tour de Lombardie 2021. Seule la chaîne Eurosport 1 assurera ainsi la retransmission de la course en direct, avec Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et David Moncoutié aux commentaires dès de 10h15. Pour voir l'événement en streaming sur Internet, rendez-vous sur Eurosport Player ou sur la plateforme mycanal si votre abonnement inclut le service.