Egan Bernal : gravement blessé après un accident, quel est son état de santé ?

BERNAL. La Colombie retient son souffle. Gravement accidenté ce lundi, l'ancien vainqueur du Tour de France va devoir subir de nouvelle opérations.

C'est ce lundi 24 janvier lors d'un entraînement collectif que Egan Bernal, coureur colombien de l'équipe Ineos Grenadier, a percuté un bus, choquant un pays tout entier. Placé en soins intensifs à la clinique universitaire La Sabana, près de Bogota, l'ancien vainqueur du Tour de France s'est réveillé après 32 heures interminables de sommeil.

Quel est l'état de santé d'Egan Bernal ?

Considéré comme un héros national, Egan Bernal a de multiples blessures. Juan Guillermo Ortiz Martinez, le directeur général de la clinique a très vite révélé que les premières égratignures constatées se sont transformées en fracture du fémur et de la rotule, en colonne vertébrale touchée, en côtes cassées et en poumon perforé. Si depuis quelques jours l'état de santé du cycliste se stabilise et s'améliore un tout petit peu, les médecins de la clinique ont annoncé deux nouvelles opérations chirurgicales ce vendredi afin de consolider une fracture du deuxième métacarpien de la main droite, et une autre au niveau de la mâchoire qui présente un déplacement dento-alvéolaire.

Quelles sont les causes de l'accident de bus ?

Faire du vélo en Colombie en pleine circulation, c'est un peu jouer avec sa vie à chaque minute, indique Luis Barbosa, photographe colombien pour L'Equipe. Dans le détail, Egan Bernal s'était lancé sur la route menant de Bogota à Tunja pour une sortie d'entraînement en compagnie de ses coéquipiers Richard Carapaz, Andrey Amador, Brandon Rivera, Carlos Rodriguez et Omar Fraile. À la hauteur de la commune de Gachancipa, le coureur était sur son vélo de contre à la montre lancé à plus de 50 km/h, la tête plongée dans le guidon avant de percuter violemment un bus devant lui qui avait marqué un arrêt. L'Equipe, qui a consulté le rapport de police, dévoile encore plus de détails. "Accident de la circulation, route Bogota-Tunja km 33,8 secteur Gachancipa, 10h05. Constat : un véhicule type bus marque l'arrêt pour déposer des passagers. Un véhicule type bicyclette de couleur noire, présent sur la même voie et dans le même sens de circulation, ne voit pas le véhicule qui le précède s'arrêter et le percute par l'arrière. Hypothèse de l'accident : à établir. "