Tirreno - Adriatico : Filippo Ganna impérial sur le chrono, le classement

TIRENNO-ADRIATICO. Champion du Monde en titre du contre-la-montre, Filippo Ganna remporte la 1e étape de Tirreno-Adriatico devant Remco Evenepoel et Tadej Pogacar.

[Mis à jour le 7 mars 2022 à 17h23] Il était attendu ! Filippo Ganna, champion du Monde en titre du contre-la-montre a répondu présent ce lundi 7 mars lors du chrono comptant pour la 1e étape de Tirreno-Adriatico. L'Italien a conclu les 13,9 kilomètres en 15 minutes et 17 secondes, devançant le prodige du cyclisme mondial, Remco Evenepoel (à 11 secondes) et le Slovène Tadej Pogacar (à 18 secondes), favori de cette semaine et vainqueur samedi 5 mars des Strade Bianche.

Côté Français, Benjamin Thomas, champion de France de la discipline, est 12e à 41 secondes de Filippo Ganna. Julian Alaphilippe pointe à 57 secondes de la tête alors Thibaut Pinot et Romain Bardet ont respectivement terminé à 1 minute 24secondes et 1 minute 57 secondes de l'Italien.

Les coureurs ont rendez-vous avec sept étapes dans cette course mythique. Concernant le parcours, il y en aura pour tous les goûts avec une première étape de contre-la-montre disputée à Lido di Camaiore longue de 13,9 kilomètres. Trois jours plutôt destinés aux sprinteurs suivront avant deux arrivées où le Français Julian Alaphilippe aura une carte à jouer. Une étape de montagne précédera la dernier jour de la course dimanche 13 mars.

© Tirreno Adriatico

Parmi les 37 succès de Julian Alaphilippe dans sa carrière, seulement trois concernent des classements généraux de victoires par étapes (Tour de Californie (2016), Slovénie et Grande-Bretagne (2018)). Alors le double champion du Monde en titre veut corriger le tir lors de cette 57e édition de Tirreno-Adriatico où des étapes correspondent à son profil de grimpeurs-puncheurs. Alaphilippe n'arrive pas dans les meilleurs conditions pour cette semaine, victime d'une chute samedi 5 mars lors des Strade Bianche.

Lourde chute pour Julian Alaphilippe



Surpris par le vent et un coureur tombé juste devant lui, le champion du monde a été victime d'une impressionnante cabriole qui l'empêchera probablement de jouer la gagne à Sienne !#LesRP @alafpolak1 pic.twitter.com/POD6JRkTsB — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 5, 2022

Tenant du titre de Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar vise le doublé cette année. Le parcours ne contient qu'une étape de montagne, l'avant-dernière qui arrivera en bas de la double ascension du Monte Carpegna : "C'est l'étape reine, mais sur une course comme ça, il faut être vigilant tous les jours. Les bonifications pourraient être importantes aussi." Vainqueur des Stade Bianche samedi 5 mars, le Slovène devra faire face à Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard ou Richard Carapaz.

Le top 10 de ce chrono de #TirrenoAdriatico. Evenepoel et Pogacar se placent déjà pour le général, eux qui sont les deux favoris de l'épreuve. Benjamin Thomas, champion de France de la discipline, est le premier tricolore du jour, 12e à 41". pic.twitter.com/Vyjf5mscxH — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 7, 2022

En s'imposant dans le contre la montre ce lundi 7 mars, le champion du monde de la spécialité prend les commandes de Tirreno- Adriatico devant Evenepoel et Pogacar.