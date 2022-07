"Tour de France féminin 2022 : heure, chaîne TV... Comment suivre l'étape du jour en direct ?"

TOUR DE FRANCE FEMMES. 4e étape du Tour de France féminin ce mercredi 27 juillet entre Troyes et Bar-sur-Aube.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 11h05] Quatrième étape du Tour de France femmes ce mercredi 27 juillet. Les coureuses partiront de Troyes à 13 h05 pour 6,9 kilomètres et dix minutes de "balade" avant le départ réel, à 13 h 15. L'arrivée à Bar-sur-Aube est annoncée vers 16 h 30. Pour suivre la course, il faudra une nouvelle fois se brancher sur France 3 et Eurosport 1 qui diffuseront les deux dernières heures de course.

À quatre reprises lors de cette 4e étape, les coureuses du Tour de France passeront sur des chemins blancs non asphaltés qui promettent un gros spectacle. Dans le détail, la première ascension du jour, la côte de Celles-sur-Ource (1,1 km à 8,9 %) sera suivie d'un premier chemin blanc, long de 2,3 km. Il faudra enchaîner par la côte du Val des Clos (900 m à 8,8 %), suivie de 3,2 km de chemin blanc. Par la suite, le Tour de France femmes empruntera le chemin du plateau de Blu (km 89,3), long de 4,4 km avant la côte de Maître Jean (1,8 km à 4,4 %). Le dernier chemin blanc interviendra après la côte de Vichy (900 m à 6,9 %) et sera long de 3 kilomètres. Enfin les coureuses devront enchaîner la côte des Bergères (1,7 km à 5,1 %, à 8,3 km de l'arrivée) et la côte du Val Perdu (1,8 km à 4 %, à 4,3 km du but).

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 16 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 16 secondes

4. Longo Borghini à 21 secondes

5. Moolman Pasio à 51 secondes

6. Garcia à 55 secondes

7. Vollering à 57 secondes

8. Labous à 1'05

9. Van Vleuten à 1'14

10. Ludwig à 1'48

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.