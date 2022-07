"Tour de France féminin 2022 : Marianne Vos remporte la 2e étape et prend le jaune, le classement"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Face à un peloton déréglé par de nombreuses chutes, une échappée royale s'est jouée la victoire ce lundi 25 juillet dans cette 2e étape du Tour de France.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 16h22] La deuxième étape du Tour de France féminin s'est déroulée ce lundi 25 juillet avec 136 kilomètres et une boucle de deux tours pour terminer l'étape du jour. Relativement plate, l'étape a d'abord été menée par Marit Raaijmakers (Human Powered Health), Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), Sabrina Stultiens (Liv Racing Xstra) et Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas). Mais très vite, face au rythme effréné du peloton, l'échappée a été reprise à environ 70 kilomètres de l'arrivée. Par la suite, une succession de chute a émoussé le peloton avec notamment la leader de la FDJ Marta Cavailli ou encore Cecilie Uttrup Ludwig. Lors du sprint intermédiaire, Maike van der Duin, Marianne Vos (Jumbo Visma), Elisa Balsamo (Trek - Segafredo), Longo Borghini (Trek Segafredo), Katarzyna Niewiadoma (Canyon) et Silvia Persico (Valcar) en ont profité pour prendre de l'avance sur le peloton et se sont finalement joués la victoire. Sans surprise, Marianne Vos était la plus forte et prend le maillot jaune de leader.

De la première étape à la dernière, retrouvez le classement général de ce Tour de France femmes avec le top 10 et les écarts entre les différentes cyclistes.

1. Marianne Vos (Jumbo Visma)

2. Silvia Persico à 10 secondes

3. Katarzyna Niewiadoma à 12 secondes

4. Longo Borghini à 18 secondes

5. Maike Van der Duin à 28 secondes

6. Lorena Wiebes à 35 secondes

7. Lotte Kopecky à 41 secondes

8. Rachele Barbieri à 45secondes

9. Julie de Wilde à 45 secondes

10. Demi Vollering à 45 secondes

Le Tour de France féminin 2022 a effectué son grand départ le dimanche 24 juillet 2022 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Cahmps-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 31 juillet 2022.

Quel est le parcours du Tour de France féminin ?

Il y aura huit étapes en ligne au total avec 4 étapes de plaine, 2 étapes dites accidentées, 2 étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La super Planche des Belles Filles (8e étape) alors que la 5e étape, Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges (175 km), sera la plus longue de l'épreuve.

Quelle est la carte du Tour de France féminin 2022 ?

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées pour arriver à la Planche des Belles filles. Au total, 3 Régions, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés par les cyclistes.

© Tour de France

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelles sont les étapes du Tour de France féminin ?

24/07 - Et. 1 : Paris - Tour Eiffel - Paris-Champs-Elysées (82 km)

25/07 - Et. 2 : Meaux - Provins (135 km)

26/07 - Et. 3 : Reims - Epernay (133 km)

27/07 - Et. 4 : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km)

28/07 - Et. 5 : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

29/07 - Et. 6 : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128 km)

30/07 - Et. 7 : Sélestat - Le Markstein (127 km)

31/07 - Et. 8 : Lure - Super Planche des Belles-Filles (123 km)

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.