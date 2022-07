1ère étape du Tour de France : Ganna, Pogacar...Toutes les heures de départ des coureurs

Début du Tour de France ce vendredi 1er juillet avec un contre la montre individuel dans les rues de Copenhague. Retrouvez tous les horaires de départ de cette 1ère étape.

C'est parti pour le Tour de France 2022 ! La première étape, un contre la montre individuel dans les rues de Copenhague, partira à 16h pour le départ du premier coureur et se terminera à 18h55 avec le départ du dernier coureur. Selon la start List communiquée hier par les organisateurs de la Grande Boucle, les principaux favoris de la victoire finale au classement général, mais aussi de l'étape, partiront assez tôt, aux alentours de 17h. Traditionnellement, les meilleurs partent à la fin et Tadej Pogacar aurait même pu partir en dernier, lui le vainqueur sortant, mais cette année, les secondes seront précieuses et les coureurs ont décidé de faire un choix différent en raison d'un risque de pluie en fin de journée qui pourrait piéger les coureurs. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a donc décidé de s'élancer assez tôt, à 17h05, juste après Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 17h03 et Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) 17h04, tandis que Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) s'élancera encore plus tôt, à 16h20, tout comme Stefan Küng (Groupama-FDJ), à 16h34.