Romain Grégoire : taille, PCS, FDJ... Qui est le grand espoir du cyclisme français ?

Engagé sur les championnats du monde espoir de cyclisme sur route, Romain Grégoire est l'un des favoris.

Il ne pense qu'au titre de champion du monde. Auteur d'une très bonne saison avec sa formation FDJ avec quatre victoires en quatre classiques en l'espace de trois semaines dont Liège-Bastogne-Liège Espoirs, Romain Grégoire est en Australie avec une seule ambition, le maillot arc en ciel de champion du monde. "Pour un jeune de 19 ans, il est surprenant tant physiquement que mentalement. Il me parle de ce Mondial depuis déjà longtemps et quand on sait qu'il rate rarement les objectifs qu'il se fixe,

on peut s'attendre à tout avec lui vendredi" a lancé le sélectionneur Pierre-Yves Chatelon.

En l'absence du vainqueur du Tour de l'Avenir et l'un des favoris, le Belge Uijtdebroeks, la course reposera également sur la formation néerlandaise avec Olav Kooij et Casper Van Uden. La Norvège avecPer Strand Hagenes et l'Allemand Michel Hessmann sont également considérés comme des favoris.

Biographie express de Romain Grégoire

Romain Grégoire, est né le 21 janvier 2003 à Besançon. Il se lance dans le vélo en prenant l'exemple de son père qui pratique le cyclotourisme et se lance dès l'âge de 6 ans par le VTT à l'ASPTT Besançon et passera à la course en ligne sur route dès l'adolescence. "J'aime bien varier les disciplines. Le cyclisme permet cela : un jour tu fais du VTT, le lendemain tu es sur route… tu varies, tu ne te lasse pas. Dans l'entrainement, c'est ce que j'aime faire, changer de discipline." Avant le cyclisme, Romain Grégoire a également touché à tout : football, tennis, karaté, badminton, athlétisme plusieurs années…

Romain Grégoire, membre de la Groupama FDJ

Après une formation au sein de "Conti", le centre de formation de l'équipe française, le Biterrois va désormais évoluer au sein de l'équipe professionnelle de Marc Madiot. "Romain allie qualités physiques et mentales. Il est un coureur très déterminé, différent des autres, estime-t-il. C'est un gagneur de course avec un mental de champion" explique Jérôme Gannat, directeur sportif de la Continentale Groupama-FDJ.

Quelle est la taille de Romain Grégoire ?

Selon les données officielles fournies par sa formation Groupama FDJ, Romain Grégoire fait 1'77m pour 64 kilos. Un profil athlétique pour un coureur cycliste.

Quel est le PCS de Romain Grégoire ?

Parmi les principaux résultats en carrière de Romain Grégoire, plusieurs classiques dont Liège Bastogne Liège espoir :

Flèche Ardennaise ('22)

Liège - Bastogne - Liège U23 ('22)

G.P. Palio del Recioto - Trofeo C ('22)

Giro del Belvedere ('22)

2nd GC Alpes Isère Tour ('22)

stage Tour de l'Avenir ('22)

stage Giro d'Italia Giovani Under 23 ('22)

38th Drôme Classic ('22)

34th Faun-Ardèche Classic ('22)

34th National Championships France - Road Race ('22)

2nd stage Alpes Isère Tour ('22)

2nd stage Giro d'Italia Giovani Under 23 ('22)

Pour découvrir son pro cycling stats complet, retrouvez toutes les informations sur le site.