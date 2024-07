DIRECT. Tour de France 2024 : Pogacar attaque et éparpille tout le monde ! La 11e étape

Le Belge n'arrive pas à suivre le rythme de Vingegaard et Roglic, pointés toujours à 35 secondes.

15:55 - 35 secondes !

Pogacar prend de plus en plus d'avance alors que nous approchons du Col de Pertus. 35 secondes face au groupe Roglic, Vingegaard et Evenepoel qui se sont rejoints.