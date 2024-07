DIRECT. Tour de France 2024 : règlement de comptes entre Pogacar et Vingegaard, le classement

"C'est un peu dommage que Vingegaard ne roule pas avec moi et Pogacar, sinon la course était finie. On pouvait prendre 3 ou 4 minutes. C'est leur tactique, on ne peut rien y faire. C'est une bonne journée, je me suis amusé, j'ai prouvé sur les chemins" a expliqué le deuxième du classement général et vainqueur du contre la montre vendredi dernier.

11:15 - Mais un Pogacar agacé

Le Slovène s'est montré particulièrement piquant après l'arrivée de la 9e étape, notamment sur la Visma. "Je pense que chez Visma, ils n’ont regardé que moi et pas assez les autres, a regretté le maillot jaune au micro de France 2. Je crois qu’il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard. Ça aurait été bien d’y être allé, on aurait consolidé le podium. Mais ce n’est pas ce que Visma veut. Ils ne me regardent que moi, et vont faire ça jusqu’à la fin. Je m’en souviendrai, chacun fait sa course, moi ça ne me dérange pas. Moi j’aime courir avec le cœur, aujourd’hui c’était une course pour le faire, a-t-il poursuivi. Je pense que Vingegaard a peur de moi, s’il n’avait pas peur de moi, il aurait pris les relais, surtout qu’il avait un coéquipier. Ils ont peur de moi, ils ne pensent qu’à ma roue et ne pensent pas à Remco (Evenepoel) ni à Primoz (Roglic)."